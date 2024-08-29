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建商也怕了？全台開工量回到2019年水準

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

房市前景不明，建商興建速度也放緩，住商機構觀察內政部資料，上半年全台開工量約5萬2,712宅，回到疫情前2019年水準；其中，新北市上半年開工量3,575宅，創2009年有統計以來同期史上新低。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨分析，建商申領建照後需半年內開工，且可展延3個月，因此開工量反應半年前至9個月前的新案市場狀況，當時適逢平均地權條例修法通過，加上建商專注銷售餘屋，致使開工量驟減。

根據內政部統計，上半年度全台扣除農舍的純住宅開工量達5萬2,712宅，與去年同期相比減少21%，同時為近6年來同期最低。

觀察六都數據，其中三都開工量皆呈現不同程度衰退，新北市上半年開工量僅3,575宅，不僅年減幅高達71%，也創內政部自2009年有統計以來同期新低。

台南市上半年開工量達3,259宅，年減幅高達49%，近乎腰斬；近年來都為建照量、開工量龍頭的台中市，今年上半年開工量達1萬2,240戶，與去年相比也減少22%。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，開工量會出現大幅衰退，主因為去年7月平均地權條例修正案上路，房市前景較不看好，加上土建融限縮、工料雙漲等因素，致使整體開工量皆呈下滑。

至於新北市會達到開工量同期歷史新低，研判為疫情後建商推案集中於新北市第一環以及與淡水、新店等行政區，上述區域餘屋量供給大，建商較專注於銷售，致使延後開工情況嚴重。

另觀察其他三都，台北市上半年開工量成長26%最多；桃園市則以年增率約11%，漲幅居於六都亞軍。

而高雄市與去年同期相比成長約1%，賴志昶指出，高雄市則受限於去年打炒房氛圍濃厚，但本身仍有不少產業議題，因此開工量維持平盤。

徐佳馨表示，新案市場多為「先售後建」的預售模式，適逢「銀行鬧錢荒」，建商延後開工，也就意味延著消費者能延後交屋與申請貸款，反而能讓民眾躲過限貸風暴與違約，而建商品牌實力強弱，才是眼下購屋時比房價更要緊的事情。

近六年全國暨六都上半年住宅開工量。表／住商機構提供
近六年全國暨六都上半年住宅開工量。表／住商機構提供

內政部 建商 疫情

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