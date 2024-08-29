大戶屋X心路基金會推「Let's Eat!小幸福食盒」公益計畫

全家國際餐飲旗下品牌「大戶屋」，第四年與心路基金會攜手合作公益義賣活動，今年再推出「Let's Eat！小幸福食盒」公益計畫，首次推出餐盒組，結合陪伴發展遲緩孩子「好好吃飯」的溫暖關懷，和幸福大使簡嫚書一起，希望透過社會各界的力量，期望募得200萬元以上服務經費，支持智能障礙者發展與成長。

「Let's Eat！小幸福食盒」公益計畫，今年更突破往年民眾只能在虛擬通路預購，首次於大戶屋店鋪開賣，9/1-9/30民眾可於大戶屋店鋪直接購買支持，限量6,000組，銷售所得扣除成本將全數運用於心路智能障礙者服務。大戶屋為鼓勵更多民眾參與公益，購買餐盒組還可額外獲得大戶屋1張平日雙人定食200元定食折價券，和1張120元甜點兌換券(優惠使用期限至11/30)，讓做公益也能獲得滿滿的美食滿足。

大戶屋副品牌長李承興表示，大戶屋的品牌理念為以父母關懷家人的心意，細心做出為身體著想的營養美味料理，希望以同樣的心意，邀請大家共同參與，成為陪伴孩子好好吃飯、健康長大的動力。大戶屋自2019年起支持心路基金會公益計畫，已累計募得超過550萬元服務經費，觀察往年民眾只能在虛擬通路預購公益商品的不便，整合物流配送和實體販售成本增加等問題，促成此次活動可在全台45家大戶屋店鋪實體開賣，希望能再為心路公益計畫注入助力，成功募得目標200萬元以上服務經費。

李承興表示，大戶屋今年更深化合作，鼓勵內部員工參與公益行動，今年8月大戶屋新店家樂福店更參與愛心送餐活動，在工作忙碌之餘，製作營養美味的愛心便當，送餐至心路位於新北市的愛兒兒童發展中心，該服務中心主要為提供0-6歲發展障礙幼兒的早期療育及融合教育，期望拋磚引玉的善意，讓更多人能共同關懷和陪伴孩子們健康長大。

心路基金會執行長賴炳良表示，心路成立宗旨為以一顆父母的心，陪孩子走一生的路，透過兒童早療教育、成人障礙青年就業等全方位的支持服務，並努力促進友善環境，號召社會大眾一起關心弱勢，讓障礙者能夠朝更好的方向前進，也能實現夢想一起更好。

小幸福食盒選用小麥桿材質，移除上蓋亦可微波加熱，圖樣設計邀請到溫暖系插畫家麵包樹偕同心路青年阿笙一起完成。阿笙是心路工坊「藝術創作社」的社長，亦為高雄市勞工局「用心良品」眾多身心障礙藝術家之一。此次兩人以「小恐龍幸福派對」為主題，不同樣貌的小恐龍像是獨特的你和我，儘管樣貌不同、擅長的事情也不一樣，但勇敢的心會帶著我們前進，廣闊的大世界等著我們手牽手一起探險去。

「小幸福食盒組」（349元/組），9/1-9/30於大戶屋全台45家店鋪開賣，每組餐盒隨商品附贈大戶屋1張平日雙人定食200元折價券(本券不適用周六、周日及9/17中秋節、10/10國慶日)，及1張120元甜點兌換券，限量6,000組，優惠使用期限至11/30。同時，本次活動為大戶屋協助心路基金會之公益義賣活動，不收取10%服務費，銷售所得扣除成本將全數運用於心路智能障礙者服務。