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市地永續利用 台南市舊城區寶地只賣地上權防炒地皮

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南市府針中國城星鑽區一塊1.5公頃市有地進行地上權招商，除加速開發也防止炒地皮。記者鄭惠仁／攝影
南市府針中國城星鑽區一塊1.5公頃市有地進行地上權招商，除加速開發也防止炒地皮。記者鄭惠仁／攝影

台南市南科、沙崙智慧科學城帶動房市，土地價格也穩定上漲，但中國城星鑽區市有地6月間賣出1坪120萬，被認為助長漲勢；不過，市府也針對同區一塊1.5公頃市有地進行地上權招商。地政局表示，基於市地永續利用，面積的採標售方式，但大面積土地不賣地，只賣地上權，期限最多70年，除加速開發也防止炒地皮。

今年6月市府拍賣重劃區市有地，其中中國城星鑽地區一筆0.48公頃土地以每坪120萬元賣出，創市有地標售紀錄，接著市府地政局預定9月24日也要要針對此區2筆面積1.5公頃市有，地舉行設定地上權招標第一階段資格審查開標作業。此區屬第一種觀光休閒特定專用區，建蔽率50%、容積率480%，為市中心具有重要發展潛力的建築用地，因緊鄰金華橋北側運河，且是設定地上權，並非標售土地，建築業界高度矚目。

依照地政局分析，今年台南市第2季不動產市場交易表現強勁，建物買賣移轉棟數7670棟，不僅較前季6865棟成長11.73%，更比去年同期增長41.67%，反映出市場的活絡和投資信心。另，土地買賣筆數1萬4569筆，也較前一季增長15.95%，表現出市場對土地資產的高度需求。

另，5月住宅價格指數146.09，除較前期4月微幅上漲，也比去年同期上漲9.27%，全市交易量也較前期增加17.09%，除歸仁區、永康區、仁德區外，其餘行政區交易量月變動率皆呈現正成長。

不過，星鑽地區市有地拍出每坪120萬元，被認為助長房地產漲勢，土地漲自然房價跟著漲，年輕人更買不起房子。地政局表示，中國城拆除補償費、河樂廣場興建及區內道路公園的興闢等費用可觀，必須償還成本，但又要顧及市地永續利用，因此對於基地不大的市有地採標售土地方式，但基地大的則設定地上權。目前工業區市有地，也採設定地上權方式招標，之前麻豆工業區就有3筆土地招標地上權成功，未來會持續推動。

南市府針中國城星鑽區一塊1.5公頃市有地進行地上權招商，除加速開發也防止炒地皮。記者鄭惠仁／攝影
南市府針中國城星鑽區一塊1.5公頃市有地進行地上權招商，除加速開發也防止炒地皮。記者鄭惠仁／攝影

台南 地上權 房地產 重劃區

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