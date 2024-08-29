閨蜜機首航 長榮航賣萌搶市

長榮航空（2618）Hello Kitty彩繪機即將屆滿20周年，第四代彩繪機「閨蜜機」昨（28）日正式亮相，預期將擴大搶攻年輕人、年輕女性與親子市場。

長榮航空昨日與三麗鷗公司再度攜手，將陸續推出三架全新的Hello Kitty彩繪機「閨蜜機」，昨日舉行首航儀式，今年還會再繼續推出另外兩架不同主題的彩繪機。

長榮航空總經理孫嘉明昨日邀請桃園機場公司董事長楊偉甫，還有台灣三麗鷗總經理李明勳共同主持首航儀式。

孫嘉明表示，長榮航空與三麗鷗2005年首度合作推出第一代的彩繪機，引發市場熱烈討論，接下來分別在2011年及2017年推出第二代、第三代彩繪機都大受市場歡迎，並獲得美國Travel Weekly「旅遊界大賞」及美國專業旅遊雜誌Global Traveler「卓越原創服務大獎」，成為長榮航空吸客的秘密武器。

今年長榮航空與三麗鷗公司再度攜手，「閨蜜機」有超人氣Hello Kitty，當初設計理念就是希望廣泛定義「閨蜜」的親密情誼，邀請旅客與家人和親朋好友搭乘長榮航空遊遍全世界，機身外觀是由波音777塗裝而成。

長榮航空Hello Kitty彩繪機航線，除了現行的「郊遊機」、「派對機」和「夢想機」，還有昨日首航的「閨蜜機」，再加上年底即將登場的兩架全新的彩繪機，屆時將有六架彩繪機同時上線。