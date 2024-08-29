長榮航：AI熱 貨運價量齊揚 今年營運「月來月好」

長榮航空（2618）總經理孫嘉明昨（28）日表示，長榮航空將擴大耕耘北美市場，維持產業競爭的護城河，也會繼續出招，提升北美航點與客運量能；貨運方面，AI需求比預期中的量大，預期年底前都會價量齊揚。今年營運會「月來月好」。

孫嘉明昨日主持第一架全新Hello Kitty彩繪機「閨蜜機」台北-芝加哥首航典禮，會後說明未來公司營運規劃與對產業景氣看法。

長榮航空北美航點布局 圖／經濟日報提供

客運方面，孫嘉明表示，越南、菲律賓轉機客不斷增加，北美市場持續旺；至於今年航空貨運市場，表現比預期還好，7、8月貨量年增率達40%。

在市場版圖方面，北美客運市場成為各家航空公司兵家必爭之地，長榮航空北美線已占營收比重約40%，長期掌握越南、菲律賓等國家的轉機客商機，讓國內的華航、星宇等航空業者不爭開航點、也難增加航班。

長榮航空不只是增班維持北美一哥地位，昨天再出招，在北美線長期耕耘的航線開始「賣萌」，加入新的彩繪機，搶攻年輕人的國際旅遊市場商機。

孫嘉明表示，8月營收較7月還好，暑假載客率不錯，包括長線、東北亞載客率都在90%，今年的貨運又特別好，預期8月營收較7月成長，其中，貨運營收比去年好很多，年增率達40%，其中除AI、電商等，汽車零件、機台外，櫻桃、水蜜桃、葡萄等水果也很多。

長榮航空目前營運北美航線洛杉磯、舊金山、西雅圖、休士頓、芝加哥、溫哥華、多倫多、紐約八大航點，達到每周87班，年平均載客率超過九成。歐洲航線計有巴黎、倫敦、維也納、米蘭、慕尼黑、阿姆斯特丹等六個航點，每周達到32班，年平均載客率約九成。

今年是航空業營收、獲利雙成長的一年，長榮航空第2季獲利亮麗，稅後純益77.88億元，年增率31%，每股盈餘新台幣1.44元；累計上半年稅後純益為125.1億元，年增率19.7%，每股純益2.31元；長榮航空7月合併營收達198.75億元，年增率6.33%，再創新高；7月客運營收達132.71億元，月增2.91%；其中，貨運營收達46.08億元，月增2.67%。

孫嘉明表示，今年航空貨運市場價、量表現更讓航空業者驚豔，並沒有因為客運復甦航班增加而影響到客、貨運的價格，AI需求比預期中的量大，出現體積大、重量重情況，航空貨運的運能供不應求，現在只要有新貨機，大家都搶著訂艙位。