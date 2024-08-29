管理前哨站／企業人成長 DNA

現代企業所處的是前所未有的激烈競爭環境，生存與發展都面臨嚴苛挑戰，企業人前有產業競爭的壓力，後有同儕競爭的挑戰，沒有練就一套真本事，很難在職場立足。

易經乾卦有云 : 「天行健，君子以自強不息」，勉勵吾人效法天的剛健不已而自強不息。這句話應用在現代企業人身上，再貼切不過了。企業人成長的DNA很多，無須捨近求遠，從以下四大方向自我管理做起，逐一落實，成功可期。

一、反求諸己，自我成長

人們擅長指責他人，吝於檢討自己，以致造成職場上缺乏和諧氣氛，人與人之間的關係愈來愈疏離，當初立志要在企業奉獻心力的初衷，常會有重新定義的迷思。

要成為優秀的企業人，必須要有異於常人的思維，平時就要養成凡事反求諸己的習慣，勤於自我檢討，力求實踐。孟子告子篇曰：「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為；所以動心忍性，曾益其所不能」。

論語學而篇曾子曰 :「吾日三省吾身，為人謀而不忠乎？與朋友交而不信乎 ? 傳不習乎？」反求諸己，自我砥礪，就是給自己成長的機會，每一位企業人都有成長，企業才有發展茁壯的動力。

二、昔日雄風，今日安在

人們常會懷念以往得意風光的場景，沉迷於過去的輝煌成就，忘了繼續努力，於是裹足不前。然而，以往的成就都是辛苦努力得來的，當然要珍惜，更重要的是不能得意忘形，忘了我是誰，把輝煌成就白白糟蹋掉。

時代巨輪不斷向前轉動，速度之快令人瞠目結舌，前面景色充滿荊棘與希望，有待企業人發揮「勤動腦，辨時勢，創價值，贏未來」的精神，克服荊棘，開創新局。而克服荊棘，開創新局不能蕭規曹隨，更不能人云亦云。企業人必須懷著「昔日雄風，今日安在」的心情，緬懷過去，自我惕勵，累積動力，目標明確，務實執行，開創新局面。

三、徹底務實，領先一步

企業競爭非常現實，贏得競爭靠的是實力，實力來自養成徹底務實的習慣，誓言把每一件對的事做得正確無誤，同時還要有領先群倫的決心，永遠走在最前面，讓競爭者望塵莫及。

企業人做事務求徹底務實，乾淨俐落，凡是對的事就要堅持到底，絕對不馬虎。閩南語諺語說 :「戲棚下，站久的人贏」，堅定一旦開始工作就不能放棄的信念，要有不達目的決不終止的恆心。至於工作態度方面，必須養成積極主動的習慣與態度，主動和被動之間，久而久之會產生天壤之別。企業內共事的同事很多，職場上競爭的人更多，主管欣賞的是做事習慣良好，凡事有明確計畫，徹底務實，領先一步的人才。

四、圓融關係，樂在工作

忙碌是現代工商社會的特徵之一，也使人與人之間的關係愈來愈疏遠。職場上的工作需要許多人精誠合作，才能圓滿達成任務，精明的企業人不忘建立圓融的關係，和諧相處，合作無間，才能樂在工作。

人們常說「有關係就沒關係，沒關係就有關係」，可見關係非常微妙。要怎麼收穫，先怎麼栽，圓融關係需要主動表態，積極建立，樂於助人，共享成果。

日本知名顧問師長島總一郎指出，人們遇到複雜問題時，常常會不自覺也攤開雙手，不知如何下手，難怪一事無成；他建議遇到問題時要緊握雙手，看清十指相扣及其順序，然後一一解開。企業人成長的DNA很多，最重要的是要看清事實真相，掌握關鍵，找出順序，逐一解決。

（作者是文化大學行銷所、廣告學系兼任副教授）