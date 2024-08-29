自行車產業「打群架」 創造共好

自行車產業庫存問題兩年了，終於好轉，業者說現在從高階自行車開始落底，中低、階產品也逐步回到健康水位，下一步，台灣自行車業者認為，從供應鏈到成車業者應該「打群架」，創造產業聚落，以免重蹈這兩年的困局。

自行車產業在疫情時期需求大爆發，末端追單、上游搶單，導致供應鏈、成車業者、通路都堆滿庫存。2022年下半年產業步入困境，當年第4季開始調整庫存，去年面臨最嚴苛的考驗，歐美甚至有公司因此退出市場。

今年第2季起產業出現回溫，大廠並認為景氣落底，低迷了兩年的自行車市場，供應鏈走過黑暗幽谷，不過業者認為，台灣的自行車產業仍舊是仰賴成車廠擴展市場，很難單打獨鬥，必須結合上下游的競爭力，比較容易在整體低迷的環境中脫離困境。

目前，歐洲市場庫存水位高的產品主要，仍是中階通勤用的電動輔助自行車，高階車款的庫存水位較低，需求已逐漸回溫。中階產品競爭者眾，供應量多，造成市場的庫存仍待去化。對於自行車成車廠而言，生產具備競爭力的自行車、掌握市場的趨勢，是這一波減少衝擊的重要關鍵。

台灣自行車產業在全球具競爭力，但沒有完整的供應鏈，則很難造就整體產業聚落，因此打群架、上下游串聯則相對重要。業者指出，一榮俱榮、一損俱損也是聚落的另一種效益，如此一來，巨大、美利達的營收回溫，代表供應鏈也將受惠。