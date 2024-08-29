自行車產業「打群架」 創造共好

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

自行車產業庫存問題兩年了，終於好轉，業者說現在從高階自行車開始落底，中低、階產品也逐步回到健康水位，下一步，台灣自行車業者認為，從供應鏈到成車業者應該「打群架」，創造產業聚落，以免重蹈這兩年的困局。

自行車產業在疫情時期需求大爆發，末端追單、上游搶單，導致供應鏈、成車業者、通路都堆滿庫存。2022年下半年產業步入困境，當年第4季開始調整庫存，去年面臨最嚴苛的考驗，歐美甚至有公司因此退出市場。

今年第2季起產業出現回溫，大廠並認為景氣落底，低迷了兩年的自行車市場，供應鏈走過黑暗幽谷，不過業者認為，台灣的自行車產業仍舊是仰賴成車廠擴展市場，很難單打獨鬥，必須結合上下游的競爭力，比較容易在整體低迷的環境中脫離困境。

目前，歐洲市場庫存水位高的產品主要，仍是中階通勤用的電動輔助自行車，高階車款的庫存水位較低，需求已逐漸回溫。中階產品競爭者眾，供應量多，造成市場的庫存仍待去化。對於自行車成車廠而言，生產具備競爭力的自行車、掌握市場的趨勢，是這一波減少衝擊的重要關鍵。

台灣自行車產業在全球具競爭力，但沒有完整的供應鏈，則很難造就整體產業聚落，因此打群架、上下游串聯則相對重要。業者指出，一榮俱榮、一損俱損也是聚落的另一種效益，如此一來，巨大、美利達的營收回溫，代表供應鏈也將受惠。

自行車

延伸閱讀

議員批中市行人死亡全台第1 市府：多管齊下改善

台中交通事故傷亡居冠交通預算還成長 質疑審計處放水

巨大、美利達股價喊漲 救星竟是大陸年輕中產！「歐洲銷不掉 就運回中國賣」

YouBike2.0E最快下周到 雙北首批投放1500輛

相關新聞

中鋼新團隊 黃建智掌舵 推動碳中和與「二軸三轉」列當前要務

中鋼新任董事長將由執行副總黃建智接任，生產副總陳守道接總經理，技術副總鄭際昭升任執行副總，包括鋼鐵公會、中鋼工會以及鋼鐵...

自行車春燕飛來 庫存落底 供貨已回到疫情前水準

自行車低谷已過，春燕飛來了。美利達、桂盟等業者昨（28）日指出，中國大陸市場需求大幅成長，產品單價持續拉高，推升自行車廠...

長榮航：AI熱 貨運價量齊揚 今年營運「月來月好」

長榮航空總經理孫嘉明昨（28）日表示，長榮航空將擴大耕耘北美市場，維持產業競爭的護城河，也會繼續出招，提升北美航點與客運...

黃正弘掌台船 應對五挑戰

台船（2208）新任董事長黃正弘昨（28）日上任，他表示，針對全球經濟挑戰與供應鏈管理等五大未來可能面臨的挑戰，公司制定...

ESG最前線／數位科技助攻 降低工安風險

近期引起重大關注的工安事件，是彰化縣彰濱鹿港區「海龍離岸風電」的陸域降壓站，2024年8月20日在安裝滅火設備「二氧化碳...

連鎖效應／善用AI 展現淨零行動力

若問商業服務業趨勢發展方向為何？AI應用與淨零碳排就是最好的答案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。