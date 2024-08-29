連鎖效應／善用AI 展現淨零行動力

若問商業服務業趨勢發展方向為何？AI應用與淨零碳排就是最好的答案。

由好食好事基金會和社團法人台灣服務業發展協會共同舉辦的「商業AI應用X淨零碳排趨勢論壇」，集結商業服務業者共同探討產業的新未來。

商研院院長王建彬致辭勉勵業者必須持續保持創新的動能，並且善加運用政府資源；社團法人台灣服務業發展協會副理學長楊朝安從人力資源的角度，運用未來趨勢進行人才賦能；而好食好事基金會執行長陳茂嘉則呼籲價值鏈共構發展，就從節能減碳開始。

論壇在台灣大學教授陳家聲的AI應用開場分享展開，先由Ai3商務長蔡鎧駿以自身公司的AI助理說起，虛擬的AI機器人早已融入企業的部門功能之中，例如，AI客服機器人、AI助理、語意問答拆解、企業智慧大腦…等，與同仁協同工作，提高工作效率，還能轉化為新人培訓的教材。

COCO都可國際行銷經理黃瑋中專長為數據運算，擁有博士學位，展示公司正在海外巿場使用的仿真人點單機，透過顧客數據分析，驅動複購率與顧客黏性。

個人則以日本全家便利店使用在5,000店的AI助理「レイチェル雷吉爾／アキラ阿基拉」為例，分享AI助理走進門市的現場，在日益繁雜的標準作業中，標準化手冊從1.0書面化、2.0圖文整合版（動漫化）、3.0影像化到4.0的AI助理，AI機器人或有形或無形，在三網合一的時代，正重塑人機合工的職場。

這一切並非未來式，而是現在進行式。

論壇邀請前萊茵國際總經理、NGO碳資產管理人洪誠孝，以實務的見解，帶領商業服務業者開展淨零碳排的行動力，他談到三大主題：

一、碳管理發展概述：以建立產業知能入手，剖析碳排政策趨勢與碳權市場概況。

二、碳盤查、抵換與中和：進一步提出行動方案，將碳盤查機制、碳抵換機制、碳中和與淨零路徑規劃匯整為可操作的實務。

三、國際趨勢與創新模式：從近年創新管理模式、演進趨勢與國際勢力切入，喚起企業在投入淨零行動的創新做法。

其中還增加綜合練習與國際案例分享，使企業不僅有淨零思維，還能具體規劃行遠自邇的第一步。

產業發展必須與時俱進，這是變動的一面，而打造企業又有其不變的理念、願景與價值觀，動靜之間即是經營。（作者是社團法人台灣服務業發展協會總顧問）