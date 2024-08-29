新團隊「純中鋼人」出線 員工士氣振

經濟日報／ 記者林政鋒╱高雄報導

中鋼（2002）經營管理層任命案昨（28）日出爐，業界指出，中鋼新董座、總座、執行副總三大關鍵職務，都是由「純中鋼人」接任，且董事長、總經理都跳級升遷，更是激勵了中鋼上下一心的鬥志。

業界指出，政府這項重要公股事業的人事布局，一方面鞏固中鋼專業治理的企業文化，同時激活中鋼組織活力，令產業界耳目一新。

新任中鋼董事長黃建智現職為執行副總，如果論資排輩，須先接任總經理、再上層樓；現任生產副總陳守道，同樣直接跳過執行副總的歷練，直接坐上總經理位置。

另，技術副總鄭際昭升任執行副總後，遺缺將由助理副總擇一接任；同時傳出中鴻董事長曾貴松，將調回中鋼接工程副總職務；現任中鋼工程副總陳瑞騰可能專任中鋼構董事長。

政商界大老表示，綜觀政府對整個中鋼高階人事的布局可以發現，包括黃建智、陳守道、鄭際昭三人，都是在中鋼從基層做起的「純臣」，並且幾乎看不到這三人有任何政治背景，純臣能出頭位列「三公」，對所有中鋼人都是重要鼓舞。

資深中鋼人說，中鋼長年面臨人才斷層問題，如今高層人事都由中鋼人升任，直接賦與人事組織新能量，中鋼長遠發展注入新活力。

中鋼構 布局 董事長

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