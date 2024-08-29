自行車春燕飛來 庫存落底 供貨已回到疫情前水準

自行車低谷已過，春燕飛來了。美利達、桂盟等業者昨（28）日指出，中國大陸市場需求大幅成長，產品單價持續拉高，推升自行車廠獲利攀高。此外，歐美需求也同步提升，供貨「已回到疫情前水準」，庫存來到健康水位。

大陸需求增幅變大，美利達指出，大陸廠產能利用率已拉升至六成以上；歐、美市場方面，訂單能見度已經看三個月後，本月起營運基本上將逐月成長。

美利達、桂盟法說會重點 圖／經濟日報提供

自行車大廠美利達公司昨日舉行法說會，釋出以上正面訊息。美利達說，大陸自行車銷售近二年持續成長，再加上大陸銷售自行車的平均單價提高，美利達的毛利率因而提升，再加上歐美終端庫存持續去化，今年營收可望逐月成長。

自行車大廠廠中，包括美利達、桂盟都在昨日舉行法說會，自行車產業最受關注的庫存問題，業者一致「已經獲得改善」，景氣低谷已過，庫存逐步落底。

美利達指出，隨著庫存水位降低，需求持續回升，供應鏈的供貨狀況已回到疫情前水準，歐美市場目前訂單的能見度有三個月，希望可以爭取到明年3月。歐洲市場的庫存已有改善，以中高階電動車較好，大陸則是持續大幅成長，產能利用率有到六成以上。

自行車鏈條大廠桂盟也在法說會中表示，自行車產業最差的時候已過，第3季已落底。產業經過兩年的整理，市場的庫存水位持續降低，隨著新的自行車生產量降低、需求增溫，甚至已有客戶與桂盟討論未來的需求，雖然尚未明確下單，但情況已明顯好轉，與半年前的市場氛圍已不可同日而語。

對於庫存去化，美利達表示，台灣廠占約三分之一庫存，庫存品以半成品和零件為主，隨著訂單正在回升，半成品與零件的庫存水位愈來愈健康。歐洲子公司約占美利達三分之二的庫存，庫存主要是整車，通路端正持續去化。另四分之一是大陸，不過大陸市場需求強勁，大陸庫存有精確管控，以自產自銷為主，銷售暢旺，而且庫存量約三周左右的銷售量。

美利達在中國大陸的自行車銷售自前年起開始成長，今年成長幅度加大，占比更高達到35%的營收，而且中國大陸市場除了生產自行車之外，並同時有銷售利益，毛利率達到22%，比起台灣廠14%的毛利率更好。