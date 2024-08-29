中鋼新團隊 黃建智掌舵 推動碳中和與「二軸三轉」列當前要務

黃建智小檔案 圖／經濟日報提供

中鋼（2002）新任董事長將由執行副總黃建智接任，生產副總陳守道接總經理，技術副總鄭際昭升任執行副總，包括鋼鐵公會、中鋼工會以及鋼鐵產業界普遍肯定按讚；黃建智說，碳中和與推動「二軸三轉」，是目前中鋼最重要的二件事。

經濟部昨（28）日證實，行政院已核定由黃建智出任中鋼新董座。對此，黃建智表示，全案仍須經過董事會決議，一切都要以經濟部的正式命令為主。至於正式生效日期，仍待經濟部命令發布後才能確定。

至於對未來的規劃與期許，黃建智指出，當前中鋼最重要的二件事，首先是碳中和議題，中鋼是產業龍頭，須負起以大帶小的責任，引領產業轉型節能減碳，絕對是當務之急。

此外，對中鋼本身來說，「二軸三轉」將延續下去。其中，二軸是指發展綠能產業、精緻鋼材；三轉是數位轉型、低碳轉型以及供應鏈轉型。這牽涉到中鋼須努力提高附加價值產品，要把下游的價值做出來，否則大陸鋼材那麼便宜，削價競爭嚴重，整個產業都會很辛苦。

台灣鋼鐵公會理事長翁朝棟表示，感謝政府大股東肯定中鋼的經營團隊，內升接班傳承，一棒接一棒，穩健成長。

翁朝棟指出，他擔任中鋼董事長任內，非常感謝王錫欽總經理的協助，共同完成中鋼二軸三轉策略規劃與新願景、以及2050達成碳中和路徑規劃。

王錫欽服務中鋼近43年，擁有豐富的鋼鐵專業知能技術與經驗，深具使命感，代理董事長三個多月，備亟辛勞，而今主動以完成階段性任務請辭，樂見政府大股東借重其專業，續任中能風電董事長。

翁朝棟說，期許內升接班的新經營團隊，開展專業堅毅執行力，朝專精強的方向邁進，打造智慧精緻鋼廠的競爭優勢，帶領中鋼及台灣鋼鐵產業提升國際競爭力。

國內最大單軋廠燁輝執行副總陳維誠表示，黃建智對業務熟練，接任中鋼董事長是好事，期待中鋼與客戶之間的連繫可以更緊密。

中鋼工會理事長陳春生表示，新任中鋼高層人事都是內升，符合工會長期一貫的立場，就是中鋼人治理中鋼，期待未來勞資關係更趨和諧，共同推動中鋼進步向前。