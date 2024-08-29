ESG最前線／數位科技助攻 降低工安風險

近期引起重大關注的工安事件，是彰化縣彰濱鹿港區「海龍離岸風電」的陸域降壓站，2024年8月20日在安裝滅火設備「二氧化碳鋼瓶」時，疑似因鋼瓶外洩，造成17名員工昏迷緊急送醫，最年輕的傷患在救治一周後，不幸於26日宣告不治。

化學品存在工廠產線、一般工作場所的各種角落，除了高溫、高壓類型的高風險運作行為外，看似低風險的例行性工作，也可能潛藏致命的危害。如同此次意外事件，為了符合消防法規而安裝的設備，居然奪走寶貴的勞工性命。

為了確保化學品在運作場所產生的風險，可以被化學品操作人員清楚的辨識，有兩大法源規範。首先是「消防法」第21-1條：「消防指揮人員搶救工廠火災時，工廠之管理權人應提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊。」也就是所謂的H Card：危害辨識卡。

由於H Card需要各種來源的資訊，包括：SDS、化學品清單、員工名單、樓層資訊等，為了確保資訊的完整性、即時性（正確性），數位系統便可以大幅提升作業效率及品質。

其次，在勞動部的「危害性化學品標示及通識規則」第五條明文規範：「雇主對裝有危害性化學品之容器，應提供中文及作業勞工所能了解之外文的危害圖示，包括名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施、製造者、輸入者或供應者之名稱、地址及電話」。

由於這一類圖示有相當的專業程度，且要以多國語言呈現，當廠區運作的化學品品項超出一定數量種類，人工編制就會耗費過多人力且容易出現錯誤，這也是數位系統可以大展身手之處。

掌握化學品的平面配置狀況，除了讓救災人員正確解讀意外現場，也讓平日的管理人員、第一線操作員工，清楚知道可能的風險來自何處，並隨時提高危機意識。至於化學品的容器標示，則是讓第一線操作人員有正確的危害性認知，並且在意外發生的第一時間，採取最正確、最快速的對策，將傷害降到最低。

事實上，數位科技不僅是減少傳統人工紙本作業的時間，它更可能在提供精準資訊的當下，避開無數後悔莫及的災害。

（作者是威煦軟體開發公司總經理）