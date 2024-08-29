台灣優勢及競爭力 AI醫療應用扮要角
行政院2024生技產業策略諮議委員會議（BTC）昨（28）日落幕，因應AI等創新科技帶來跨域應用發展機會，同時思考台灣現有優勢及競爭力，因此今年的會議有許多建議圍繞在AI與生技、及醫療的結合。
全心醫藥總裁周慧泉在首日專題演講時指出，AI在發展新藥的過程中，可扮演非常重要的角色，不僅可大幅縮短臨床試驗時間，藥物生產過程中，透過大數據協助，也可讓藥物生產過程更精準，降低藥物生產成本。
BTC委員強調要融合AI與新藥設計及臨床數據分析的能力，優化新興藥物開發；在檢測與製程上，AI都能扮演重要角色；在智慧健康上，更應整合及發展生醫相關之AI軟硬體，運用台灣特有數據協助醫療服務的優化，協助開發智慧健康監測系統，建立更有效的個人化精準健康醫療及預防醫學。
隨著衛福部正在建立次世代醫療資訊（HIS）系統，BTC專家也建議應導入AI等先進工具，以優化數據品質及處理不同類別資料。
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