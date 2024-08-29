BTC會議專家獻策：台灣新藥從製造升級創造

行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）昨（28）日落幕，專家委員總結共提出智慧創新、生醫永續、健康台灣等三大議題、六大面向及25項建議。其中最具創新的建議有二，一是結合民間力量與醫學中心成立健康數據服務公司；其次是開放各大公私立醫學中心直接或間接投資生技公司。

BTC會議召集人、行政院政務委員吳誠文表示，台灣應該在生技和醫療結合之外，導入健康數據服務，特別在新藥研發及製造上，也鼓勵從台灣製造升級為「台灣創造」，強化轉譯研究、研發創新產品、建立國際品牌。同時，希望由醫學中心扮演「投資生技」領頭羊角色，再邀請區域醫院、地區醫院，甚至基層診所一起引導產業投資。

還有專家倡議將「健康台灣」納入永續發展（ESG）目標，強調ESG不是只有節能減碳，也可以落實到全民健康、在宅醫療。

BTC委員代表閻雲表示，今年會議在智慧創新、生醫永續、健康台灣等三大議題之下，提出AI賦能應用、醫療資訊／健康數據、精準健康／全人健康照護、人才／資金、落地發展／市場准入、國際鏈結／市場布局等六大面向，共計25項建議。

其中最創新的建議有二，一是為了整合及發展生醫相關之AI軟硬體，運用台灣特有數據協助醫療服務的優化，希望能儘速結合民間力量及各大公私立醫學中心，共同成立健康數據服務公司；二是建議各相關部會鼓勵各大公私立醫學中心直接或間接投資生技醫療產業。

針對BTC委員這兩項建議，衛福部常務次長周志浩表示，《醫療法》第35條對「醫療法人投資單一公司占資本額20%」限制，已予以放寬，目前衛福部仍在檢討是否再將比率擴大。

除財團法人醫學中心，公立醫院能否開放投資單一公司的比重，目前仍需由公立醫院自行評估財務能力。

針對醫學中心成立健康數據服務公司的建議，周志浩表示，衛福部正在研議「衛生福利資料管理條例（草案）」，目標明年8月前上路，重要是要保障人民資訊隱私權，同時要完善健保資料目的外利用之管理。至於成立公司之後，如何利用醫療大數據為服務創造營收，也需要通盤考量。

BTC委員、台中榮總院長陳適安表示，兩年前《醫療法》放寬醫學中心投資民間公司比重時，除了財團法人醫學中心之外，榮總醫療體系的主管機關退輔會、台大醫院等教學醫院的主管機關教育部都是樂觀其成。