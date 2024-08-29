國旅慘 旅館住房率衰退 平均房價也下滑

交通部觀光署公布上半年旅遊業住用率，旅館、民宿客房住用率較去年雙雙衰退，分別為2.9、3.8個百分點，國旅慘兮兮，推測主要受國境開放、匯差等因素影響國人旅遊。此外，房價方面上半年平均房價也較去年減少2.4％。

根據台灣旅宿網統計，今年上半年客房住用率為旅館業（觀光旅館及旅館）47.3%、民宿22.69%，分別較去年同期旅館業50.2%、民宿26.53%，減少2.9個百分點及減少3.84個百分點。

圖／經濟日報提供

觀光署分析，今年旅宿業整體客房住用率較去年同期下降，推測主要受國境開放、匯差等因素影響台灣民眾旅遊目的地選擇所致。

觀光署進一步分析，今年4至6月花蓮縣旅館業受403地震、颱風、旅客信心不足影響，客房住用率僅一至二成，相較去年同期四至六成明顯衰退。為協助花蓮災後復甦，觀光署辦理「振興花蓮震後獎勵旅遊個別旅客住宿優惠活動」，並推動「重遊花蓮 一來再來」方案，年9月1日至11月30日止，前往花蓮自由行，每月均可使用一次優惠，每房每晚最多折1,000元。

房價方面，觀光署表示，根據統計今年上半年平均房價較去年同期下降，並朝分眾市場發展，今年上半年旅館業（觀光旅館及旅館）平均房價為新台幣2,885元，較去年同期2,956元，減少71元（下降2.4%）。民宿平均房價為2,488元，較去年同期2,533元，減少45元（下降1.78%），顯示旅宿業平均房價漲幅趨勢略為趨緩。

觀光署表示，今年上半年旅館業（觀光旅館及旅館）共計3,438家，其中約有78%低於平均房價，台灣旅館市場發展呈分眾化趨勢，包含休閒度假、商務、小資平價、高端奢華等多元化服務類型及內容。