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倍力強攻「ESG、淨零」市場 助企業雙軸轉型永續運營

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
倍力董事長許金隆。記者吳康瑋／攝影
倍力董事長許金隆。記者吳康瑋／攝影

在充滿挑戰的時代裡，企業如何在數位工具與ESG永續上同步轉型，以實現永續發展目標並在市場中保持領先地位，倍力（6874）近日為協助市場客戶更順利的銜接轉型挑戰，特地辦理「雙軸轉型 永續運營」研討會，並提供最新的企業永續發展資訊，協助企業理解及實踐碳減量目標、碳足跡管理與企業ESG評鑑。

據悉，隨著淨零目標越來越接近，也等於是要上市櫃公司與淨零碳排的目標賽跑，而倍力也邀請多名業界專家現身分享經驗與見解，帶領與會人士，實際地了解氣候政策對淨零轉型帶來的衝擊與機會、碳足跡的概念與實踐方式、企業在永續發展中的信用評估方法及其重要性，並展示企業相關案例作為參考方向，並攜手專家們一同推動綠色未來。

事實上，2025年起所有上市櫃公司需編製永續報告書、2026年起全體上市櫃公司依資本額分階段性提早申報議事手冊及年報資訊。此外，自2023年起，資本額100億元以上的鋼鐵業及水泥業者開始進行溫室氣體盤查，並預計至2027年全體上市櫃公司完成盤查，2029年完成確信。在政策推動下，倍力資訊的「碳管家」、「財務報告書解決方案」與數位轉型解決方案需求與日俱增，持續推動公司業績增長。

倍力董事長許金隆表示，除了政策帶來的剛性需求，公司在協助企業實現數位轉型方面也取得卓越成果。他指出，數位轉型近年來成為熱議話題，但如何真正讓企業獲得實質效益，軟體產品的應用經驗與整合性研發能量是關鍵。繼協助客戶在ESG（碳管家+財務報告書）作業上進行有效轉型後，倍力計畫於今年下半年加大研發投入，專注於協助企業加速且有效地落實數位轉型。

倍力董事長許金隆。記者吳康瑋／攝影
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ESG 淨零

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