上銀科技響應全民綠色生活、消費政策 獲環境部表揚綠色採購績優單位

上銀科技（2049）積極響應政府推動全民綠色生活與綠色消費政策不遺餘力，2023年綠色採購金額達4.3億元，較2022年增加45%，28日榮獲環境部表揚為綠色採購及綠色消費推廣績優單位肯定。

「2023年綠色採購及綠色消費推廣績優單位」頒獎典禮，今天假國家圖書館舉行，環境部次長施文真表示，希望藉由頒獎典禮鼓勵更多單位加入綠色消費行列，同時以服務代替購買，減少資源浪費，讓低碳生活的理念可以深入人心，實踐全民參與的活動。

施文真指出，綠色採購是希望透過政府機關，以及民間企業團體的採購來支持綠色產品，也加強引導機關企業員工改變生活形態，進一步帶動整體產品跟產業供應鏈的轉變，朝向源頭減量、綠色設計以及低碳排的方向來邁進。

2023年機關綠色採購金額達126億元，民間企業及團體綠色採購金額更達657億元，希望藉由獲獎機關跟獲獎企業的楷模，引領各界效法支持綠色採購，成為進步共好的動力。相信通過政府、企業與民眾的支持，可以更全面地推動綠色消費，促進全民落實淨零綠生活。

上銀科技董事長卓文恒指出，上銀接軌國際趨勢，實踐聯合國永續發展目標（SDGs）第12項促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式，優先採用獲得國際機構或政府單位認證的環保標章產品。

而且各項採購，秉持著以台灣本地供應商為主要採購來源，例如製程包裝材所使用的紙箱、辦公室用紙、衛生紙、節能照明、省水標章及綠建材等，確保該產品在生命周期內遵循低耗能、無毒性、可回收原則，對環境友善。

上銀用實際行動實踐ESG，不僅於供應商合約中加入相關規範，確保供應商符合環境及人權法規，亦推動供應商與上銀一起善盡企業社會責任。

卓文恒強調，上銀將持續透過購買低汙染、省能源、可回收的綠色產品，鼓勵集團員工響應關燈活動並參與企業綠色環保集點活動，引領公司員工落實環保行動力。未來，也將持續深化環境保育及綠色消費觀念，除關注自身營運外，擴及至合作供應鏈，再透過採購及業務配合，與合作夥伴齊力落實永續作為。