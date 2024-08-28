台中豪宅交易冷！成交下滑逾四成 量縮但價不減

近年台中房市火熱程度不言可喻，但豪宅市場趨冷不少，住商機構觀察實價登錄資料，台中突破豪宅門檻4,000萬元的交易件數，3年來減少44.3%。不過，觀察台中最多豪宅議題的西屯、南屯等區域，量縮卻不見賠售潮。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，受《平均地權條例》修法等影響，豪宅買氣衝擊不少，但短期買賣需負擔高額房地合一稅，賣方觀望氣氛濃厚，致使價格仍有支撐。

住商機構根據實價資料，統計台中市4,000萬元以上住宅用華廈或住宅大樓交易，其中疫情後房市多頭的最高峰2022年時，上半年度全市有約174筆豪宅交易；不過，僅時隔3年，觀察2024年上半年台中市4,000萬元以上豪宅交易案件下滑至97件，減幅高達44.3%。

賴志昶分析，台中市受惠於科技產業題材與台中捷運等議題，成為各大建商兵家必爭之地，但市場推案緊跟著剛性需求走，以中小坪數小宅支撐主力買盤，加上政府近幾年打炒房措施頻頻，且皆劍指都會區高總價住宅，市場氛圍較顯低迷，讓原本潛在買方就較為稀缺的豪宅案件，更加乏人問津。

新興豪宅聚落崛起，南屯交易量反大增逾七成

不過，觀察台中市各區域高總價住宅交易量，南屯區卻異軍突起，2024年上半年成交件數相較2022年同期，成長高達73.3%。

住商不動產七期南屯加盟店店長黃盟翔分析，南屯區近年來重劃區議題濃厚，例如台中市地段最燙金的七期重劃區，即有部分區段位於南屯，還有近期新興13期重劃區等，皆吸引品牌建商插旗，逐漸形成豪宅聚落，在高總價住宅供給穩固之下，區段買氣自然有支撐力道。

台中市雖說豪宅買氣下滑，但觀察實價上有成交4,000萬元以上豪宅所在的行政區，近年來區域賠售數量仍屬低檔。

賴志昶分析，2016至2017年房地合一稅正式上路，許多高總價住宅出現賠售，但近二年打房一波接一波，觀察交易量體雖有影響，但仍不見賠售潮，主要原因有二：首先是賣方心態不同，不動產相比其他金融工具更為穩健，且能借貸較多金額，能保有更多槓桿空間。