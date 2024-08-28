占地逾8900坪六堵科技園區廠房10月8日標售 市場估底價至少超過20億

占地面積達8,940坪工業地、位於基隆六堵科技園區廠房將在10月8日標售；負責標售作業的第一太平戴維斯表示，隨著電商普及，現代化物流倉儲成為近年工業不動產新秀，甚至外資、壽險著眼穩定租金、投報率也出手投資，認為該案在產業聚落、交通優勢下，將吸引投資人出手。

第一太平戴維斯未公布該案底價，不過市場初估，以周邊行情每坪地價超過20萬元計算，基隆六堵科技園區廠房總標售底價至少逾20億元。

第一太平戴維斯協理張峯樹表示，近期全國工業土地價格持續上升，每坪土地成交價2字頭，且近市區的工業土地，在北台灣以相當難尋。而此次釋出的利華羊毛（1423）六堵科技園區廠房，位於編定工業區內，占地面積約達8,940坪，未來可建造逾2萬坪樓地板面積，且用水、電力以及排汙廢水等設施完備，加上緊鄰著汐止、南港等產業聚落，可滿足產業就近打造生產製造基地的需求。

另外，張峯樹指出，交通條件也是該案另一大優勢，不僅近國道一號、國道三號，快速串聯雙北市區與基隆自由貿易港區，符合物流業對於迅速配送的要求，未來基隆捷運更將在六堵科技園區北邊設立六堵站，大幅提升大眾運輸機能。

隨著電商通路普及化、智慧物流技術進步，以及大型跨國電商來台搶市，國內新式物流倉儲的開發動能強勁，尤其物流不動產的穩定租金與高投報率，同步吸引國內、外投資人積極布局，包括大型零售集團自行建置區域物流中心、地主與物流地產商合作開發、以及第三方物流業者投資興建現代化倉儲等開發方式都逐漸興起。

近期北台灣指標物流開發案，包括統一集團（1216）、富邦人壽均預計投入百億元以上資金，在桃園、新竹打造多溫層的大型物流中心；長期耕耘台灣的日商三菱地所，日前宣布將在楊梅打造2萬坪的大規模物流設施，揮軍台灣物流業。