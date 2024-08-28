經濟部證實 中鋼董事長由執行副總黃建智升任

經濟部今天證實，中鋼代理董事長王錫欽將退休，董事長由執行副總經理黃建智升任已獲行政院核准，經濟部之後將發函給中鋼，中鋼須在10天後開臨時董事會，正式通過人事案。

中鋼今年5月18日因前董事長翁朝棟退休，經濟部指派董事長改由總經理王錫欽擔任並代理董事長職務，待董事會推舉新任董事長。

經濟部今天證實，中鋼代理董事長王錫欽將退休，董事長由執行副總經理黃建智升任，生產副總經理陳守道接任總經理，執行副總經理則由技術副總經理鄭際昭接任，已獲行政院核准。

黃建智擁有東海大學經濟學系學士學位，1985進入中鋼服務，2016年擔任中鋼住金越南（2019年改名為中鋼日鐵越南）業務副總經理，2018年擔任中鋼業務部門副總經理，2019年擔任執行副總經理至今。

中鋼表示，對於公股代表董事的規劃與安排，屬於大股東經濟部的權責，公司予以尊重，目前尚未收到正式人事令且後續仍須經過董事會核議，以符合公司治理。