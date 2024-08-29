黃正弘掌台船 應對五挑戰

台船（2208）新任董事長黃正弘昨（28）日上任，他表示，針對全球經濟挑戰與供應鏈管理等五大未來可能面臨的挑戰，公司制定相應的處理策略與解決方針，將繼續攜手各方，迎接挑戰，開創新高峰。

黃正弘說，五大未來可能面臨的挑戰，首先是全球經濟挑戰與供應鏈管理；台船計劃加強與多元供應商合作，降低對單一商源依賴，並透過AI技術優化供應鏈管理，提升應對突發事件能力。

其次，技術與產品創新方面，持續加大對環保型燃料或雙燃料貨櫃輪與節能型船舶的研發投入，以迎合全球航運業的綠色發展需求。同時積極推動智慧船舶發展，透過與相關學術單位合作，探索AI與大數據技術在現代船舶的應用。

財務與資金管理方面，除了傳統的銀行貸款與自有資金，在主管機關允許下，研究發行公司債或增資的可能性，增強資本實力並吸引投資。

至於人力資源與組織管理方面，台船將重視員工技能提升與勞資和諧關係，強化台船學院的功能並建立有競爭力的薪酬福利制度，以吸引和留住優秀人才。另外，就與政府及社會合作部分，積極參與政府主導的「國艦國造」計畫，並完成「海鯤號」如期交艦的承諾。