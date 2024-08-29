聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃正弘掌台船 應對五挑戰

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

台船（2208）新任董事長黃正弘昨（28）日上任，他表示，針對全球經濟挑戰與供應鏈管理等五大未來可能面臨的挑戰，公司制定相應的處理策略與解決方針，將繼續攜手各方，迎接挑戰，開創新高峰。

黃正弘說，五大未來可能面臨的挑戰，首先是全球經濟挑戰與供應鏈管理；台船計劃加強與多元供應商合作，降低對單一商源依賴，並透過AI技術優化供應鏈管理，提升應對突發事件能力。

其次，技術與產品創新方面，持續加大對環保型燃料或雙燃料貨櫃輪與節能型船舶的研發投入，以迎合全球航運業的綠色發展需求。同時積極推動智慧船舶發展，透過與相關學術單位合作，探索AI與大數據技術在現代船舶的應用。

財務與資金管理方面，除了傳統的銀行貸款與自有資金，在主管機關允許下，研究發行公司債或增資的可能性，增強資本實力並吸引投資。

至於人力資源與組織管理方面，台船將重視員工技能提升與勞資和諧關係，強化台船學院的功能並建立有競爭力的薪酬福利制度，以吸引和留住優秀人才。另外，就與政府及社會合作部分，積極參與政府主導的「國艦國造」計畫，並完成「海鯤號」如期交艦的承諾。

AI 台船 增資

延伸閱讀

接任台船董座 黃正弘：積極應對挑戰與機遇

台船董座鄭文隆下台 總經理魏正賜台蝕董事長陳秋妏跟進請辭

台船奪中航50億造船大單

中航委託造4艘海岬散裝輪 台船百億商船大單到手

相關新聞

中鋼新團隊 黃建智掌舵 推動碳中和與「二軸三轉」列當前要務

中鋼新任董事長將由執行副總黃建智接任，生產副總陳守道接總經理，技術副總鄭際昭升任執行副總，包括鋼鐵公會、中鋼工會以及鋼鐵...

自行車春燕飛來 庫存落底 供貨已回到疫情前水準

自行車低谷已過，春燕飛來了。美利達、桂盟等業者昨（28）日指出，中國大陸市場需求大幅成長，產品單價持續拉高，推升自行車廠...

長榮航：AI熱 貨運價量齊揚 今年營運「月來月好」

長榮航空總經理孫嘉明昨（28）日表示，長榮航空將擴大耕耘北美市場，維持產業競爭的護城河，也會繼續出招，提升北美航點與客運...

黃正弘掌台船 應對五挑戰

台船（2208）新任董事長黃正弘昨（28）日上任，他表示，針對全球經濟挑戰與供應鏈管理等五大未來可能面臨的挑戰，公司制定...

ESG最前線／數位科技助攻 降低工安風險

近期引起重大關注的工安事件，是彰化縣彰濱鹿港區「海龍離岸風電」的陸域降壓站，2024年8月20日在安裝滅火設備「二氧化碳...

連鎖效應／善用AI 展現淨零行動力

若問商業服務業趨勢發展方向為何？AI應用與淨零碳排就是最好的答案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。