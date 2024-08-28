台灣無人機產業迎新機 外貿協會攜手業者推動國際行銷

外貿協會為協助無人機業者行銷國際，於8月28日舉辦媒體交流見面會，由貿協黃志芳董事長主持，邀請雷虎科技（8033）及台灣希望創新2家企業分享最新無人機國際應用領域，並推廣2024年AIoT Taiwan展及「Drone Taiwan Pavilion壯台灣無人機專區」。在台灣資通訊及AI產業優勢加成下，無人機產業未來發展必定後勢可期，成為國際關注焦點。

黃志芳於見面會中表示，無人機商機大爆發，外貿協會持續透過AIoT Taiwan展、台灣形象展及台灣精品獎將台灣無人機推向國際；雷虎科技楊富森技術長提到，公司產品全部為台灣製造，並搭載AI應用，成為全球第一家擁有直升機群飛系統的無人航空載具；台灣希望創新李志清執行長指出，無人機除運用於展演，也結合偵測技術擴展至其他應用面如消防應用、橋樑巡檢、城市事件等。

2024年AIoT Taiwan展攜手嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心，設置「Drone Taiwan Pavilion壯台灣無人機專區」，吸引國內指標性無人機廠商參加，如雷虎科技、中光電智能機器人、智飛科技、其昜科技、台灣希望創新等，共25家無人機廠商參展，大秀「壯台灣」研發新實力，展區內設置的無人機試飛區，將現場展示台灣無人機的最新技術，讓參觀者親身體驗無人機的性能與應用。同時，在AIoT Forum中將設立無人機主題場次，促進國內外業者之間的交流與合作。

此外，貿協將在2025年台北國際航太暨國防工業展期間，同期同地新增辦理台灣國際無人機暨無人載具展（簡稱無人機展），預計徵集70家業者並使用200個攤位，展出用於陸海空各場域的無人載具，以及操作系統、遙測與相關AI應用軟體等，還有無人機及載具所需之關鍵零組件。

隨著全球對無人機的需求日益提升以及美國和歐盟等國對無人機供應鏈提出非紅供應鏈的要求，台灣的無人機產業正迎來前所未有的發展機遇，賴清德總統就職演說中強調，「要讓台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心」，政府政策支持加上強大的資通訊產業和創新能力，為台灣無人機拓展國際市場提供絕佳契機。