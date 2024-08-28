2024米其林公布 台中「這1區」摘星最密集助攻房市

2024米其林指南最新摘星名單公布，台中市超越去年、奪下11顆星；其中，位於大七期生活圈單元二的「JL Studio」餐廳摘下唯一「三星」殊榮；七期的「Forchetta」、「鹽之華」、「元紀」、「文公館」均摘下一顆星，擁有7顆星，這也讓大七期生活圈儼然成為中台灣米其林餐廳密度最高的豪宅聚落，吸引建商插旗推案。

建商認為，大七期生活圈近年不但吸引米其林餐廳進駐，包括高端飯店、豪辦接連搶進，吸引各大品牌建商爭相插旗推案，穩站中台灣房市領頭羊的地位。

樂居網統計，台中七期重劃區近一年房價漲幅達18.71%，新屋成交均價達每坪72.77萬元。單元二以低建蔽率、低容積率、低密度與高綠覆率的「三低一高」特性，吸引豪宅、名廚餐廳進駐，房價漲幅達20.34%，新屋成交均價約為每坪68.32萬元。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，大七期已成為台中最具魅力的高端居住生態圈，有七期的繁華、也有單元二的舒適宜居環境，不僅吸引了米其林餐廳進駐，頂級建商的品牌效應與區域內形成的高端社交圈更加鞏固，成為吸引高資產族在此置產的關鍵因素。

觀察大七期推案，其中七期重劃區，豪宅一哥聯聚建設在緊鄰9000坪秋紅谷生態公園綠地推出「聯聚玉衡大廈」，基地面積1838坪，規劃宜居的60坪空間及實用的公設，打造51層樓的雙塔建築新地標。

寶璽建設將在七期推出「寶璽天讚」，規畫100到130坪，邀國際知名設計團隊「NIKKEN SEKKEI」操刀，基地正對七期別墅群第一排。

寶輝在歌劇院核心推出的「寶輝101 theater south」，主力坪數50、70坪，實登揭露28筆9字頭交易。