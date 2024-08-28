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東台舉辦今年第二次廠內展 主推五軸加工新技術全力搶單

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
工具機大廠東台28日在路科總部舉辦今年第二次廠內展，100多位客戶出席。圖／東台提供
工具機大廠東台28日在路科總部舉辦今年第二次廠內展，100多位客戶出席。圖／東台提供

工具機大廠東台（4526）28日在路科總部舉辦今年第二次廠內展，100多位客戶出席，此次以五軸加工技術為主題舉辦三場研討會，邀請領域專家探討五軸加工產業應用，並展出各式具備高效率、高精度的新銳多軸加工機種，實際切削展演吸睛。

此外，廠內展亦集結十多家供應商夥伴合辦，致力為客戶打造完整產業生態系，全方位呈現東台集團解決方案，全力搶單。

東台同時宣布，將於下周參與「台北國際半導體展Semicon Taiwan 2024」，主打新品單軸晶圓減薄機，使用穩定且無耗材的液靜壓主軸驅動，使主軸穩定位移，解決磨損問題且平穩加工，可針對第三代半導體碳化矽晶圓與硬脆材質加工。

東台董事長嚴瑞雄致詞時指出，東台一直以作為客戶堅強後盾為目標，提供各式資源解決加工難題，透過廠內展能和客戶有更深度交流的機會，之後希望以一季一次的頻率針對不同主題舉辦。

東台廠內展研討會講者包含Open mind公司專員李瑞勝、正修科技大學教授李政男和亞太菁英協理張致瑋。正修科技大學和東台已有十多年的產學合作關係，校內有50台東台設備，學校設施已提升為企業道場，有效提升學生學習品質與就業能力，李政男以其多年經驗和在場賓客分享五軸加工實務。

東台集團旗下亞太菁英深耕五軸加工技術多年，亞太五軸加工設備已廣泛應用在航太與大型汽車模具產業，張致瑋在研討會上分享航太產業加工難題與亞太完整的中大型航太結構與引擎件加工解決方案與產品線，獲得現場廣大迴響。

此次廠內展主推東台兩台五軸加工機，分別為HTT-500與GT-630F，HTT-500臥式五軸加工機為東台工程集約新解決方案，可滿足少量多樣加工需求，有效提高客戶生產周期時間，水平加工高效排屑，還可進行空間精度量測與補償，現場實際切削展演受到客戶注目。

GT-630F立式五軸加工中心機五軸同動加工，可一次完成複雜工程，改善特殊合金的切削與排屑性，提高加工精度，簡化製程並縮短工時。

工具機 第三代半導體 航太

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