暑期航空營收強勁 長榮航估貨運旺到年底

長榮航今天推出彩繪機首航芝加哥，總經理孫嘉明表示，今年暑期客、貨運收入都強，暑假期間載客率佳，包括長線、東北亞載客率都達90%，貨運營收比去年成長逾40%，除AI、電商之外，加上iPhone出貨潮在即，估今年貨運旺到年底。

長榮航空今年與三麗鷗公司再度攜手推出3架全新的Hello Kitty彩繪機，首架「閨蜜機」今天亮相，並於桃園國際機場第二航廈舉行台北－芝加哥首航儀式，由長榮航空總經理孫嘉明、桃園機場公司董事長楊偉甫、台灣三麗鷗總經理李明勳共同主持啟動儀式。

孫嘉明表示，長榮航空與三麗鷗公司於2005年首度合作，推出第一代的彩繪機，接下來分別在2011年及2017年推出第二代和第三代的彩繪機，之後受疫情影響。今年長榮航空與三麗鷗公司再度攜手第四代彩繪機，今天首航的是由波音777-300ER塗裝而成，年底另有2架全新彩繪機，屆時將有6架彩繪機同時上線。長榮航自2016年啟航芝加哥，今天新彩繪機首航之外，另有彩繪機飛航克拉克、峇里島和宿霧。

針對暑期旺季表現，孫嘉明指出，今年暑假期間載客率不錯，包括長線、東北亞載客率都90%，而在貨運帶動下，預期8月營收較7月成長。

客運方面，孫嘉明表示，今年暑假客運收入預估較去年同期持平，旅客數成長，但票價下滑；貨運營收則比去年好很多，成長超過40%，除了AI、電商，還有汽車零件、機台等出貨，另有從美國進口櫻桃、水蜜桃、葡萄等水果，加上iPhone出貨潮在即，預估今年貨運「旺到年底」。整體成本較去年成長40%，但近期油價下跌，預估第3季獲利可期。