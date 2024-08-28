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奈米醫材大陸子公司自有品牌取證成功 拚明年第2季產品上市

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

奈米醫材（6612）28日公告持股62.83%子公司碩創自有品牌預裝式單焦人工水晶體「推見MY18P」於8月獲批中國大陸醫療器械註冊證，由於獲產品註冊證後，還需要申請醫療器械生產許可證，公司預期，該產品正式於中國大陸市場上市銷售時間最快將為明年第2季。

奈米醫材表示，中國大陸當地生產的醫療器械，在取得產品註冊證後仍需取得生產許可，始能正式生產及銷售。因此，碩創自有品牌預裝式單焦人工水晶體「推見MY18P」於獲得產品註冊證後，將積極進行中華人民共和國醫療器械生產許可證的申請，預計將在今年底前獲得生產許可，之後始可進行生產備貨，加上接下來需要進行市場推廣活動，預期「推見MY18P」正式於中國大陸市場上市銷售時間約為明年第2季~第3季。

奈米醫材表示，此次碩創產品取證順利，將有助於後續公司整體經營策略及規畫，及拓展未來大陸醫療器械市場。

就產業環境來看，資訊爆發與多螢幕世代的來臨，使得眼睛過度使用的程度大幅增加，再加上全球高齡人口比例愈來愈高，因老化導致眼睛功能的自然衰竭下，產生眼睛水晶體之白內障病變便無法恢復到原有功能，以手術方式更換成人工水晶體為目前治療白內障主要方式。根據研究統計，全球人工水晶體市場銷售規模2022年約13億美元，2028年將超過18億美元。

人工水晶體 白內障

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