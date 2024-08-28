中鋼新任董事長由執行副總黃建智接任 公會與鋼界肯定
中鋼（2002）新任董事長內定由執行副總黃建智接任，生產副總陳守道接總經理，技術副總鄭際昭升任執行副總，消息傳出鋼鐵公會以及鋼界普遍肯定按讚。
台灣鋼鐵公會理事長翁朝棟說，感謝政府大股東肯定中鋼的經營團隊，內升接班傳承，一棒接一棒，穩健成長。
翁朝棟指出，個人擔任中鋼董事長任內，非常感謝王錫欽總經理的協助，共同完成中鋼二軸三轉策略規劃與新願景、以及2050達成碳中和路徑規劃。王錫欽服務中鋼近43年，擁有豐富的鋼鐵專業知能技術與經驗，深具使命感，代理董事長三個多月，備亟辛勞，而今主動以完成階段性任務請辭，欣見政府大股東借重其專業，續任中能風電董事長。
翁朝棟說，期許內升接班的新經營團隊，開展專業堅毅的執行力，朝專精強的方向邁進，打造智慧精緻鋼廠的競爭優勢，帶領中鋼及台灣鋼鐵產業提升國際競爭力。
最大單軋廠燁輝執行副總陳維誠表示，黃建智對業務熟練，接任中鋼董事長是好事，期待中鋼與客戶之間的連繫可以更緊密。
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