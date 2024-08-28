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中天上海收到華潤雙鶴第一期「速必一」授權首付款6.5億元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

中天（4128）28日傍晚公告，子公司中天（上海）生物科技公司，本日確認收到大陸華潤雙鶴藥業公司依約支付第一期「速必一」香雷糖足膏新藥授權首付款2,040萬美元（約新台幣6.5億元）。依據IFRS15「客戶合約之收入」規定，首付款帳列為合約負債，依授權期間平均攤提認列營業收入。

中天生技指出，中天上海與合一生技於今年7月19日共同與大陸華潤雙鶴藥業簽署「速必一」香雷糖足膏大陸獨家「商業化合作許可（授權）協議」，由華潤雙鶴在授權區域內獨家銷售、推廣本產品。華潤雙鶴依據合約於28日支付中天上海第一期授權首付款2,040萬美元（人民幣1.5億元含增值稅6%）。

中天上海與合一生技開發的糖尿病足潰瘍新藥「速必一」，7月21日宣布授權給華潤雙鶴藥業，雙方締結20年長約，華潤雙鶴將擁有速必一在大陸市場的獨家銷售權。依據合約，華潤雙鶴將先支付中天上海簽約金最高約3,400萬美元（約新台幣11.2億元） ，其中約680萬美元將視醫保結果而定。

另外，華潤雙鶴每達到一個新增的人民幣10億元（約新台幣45億元）銷售額，須另逐次支付里程碑金約1,360萬美元（約新台幣4.46億元）給中天集團，直至2043年。

合一（4743）開發速必一歷經15年，於2023年11月獲大陸藥證，是中國大陸第一個1.1類天然藥物新藥，也是糖尿病足潰瘍大陸第一個專項新藥。合一生技已於今年7月12日向大陸醫保局提出「香雷糖足膏」納入醫保申請，目標11月底通過，明年元月起在大陸以醫保價格全面銷售；此外，「速必一」目前已在北京進行通關檢驗，預期8月就可先行自費銷售。

中天上海是中天生技直接及間接持股58.32%子公司，合一生技也擁有中天上海31.5%股權。在產銷、利益共享方面，合一生技將依合約由南州廠供應「速必一」給中天上海，取得量化合理產銷利潤。

糖尿病

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