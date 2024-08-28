9月迎開學…相關產品買氣升溫 網路家庭推開學購車祭

9月迎來電商99購物檔期、大專院校開學季與中秋節慶，相關產品近期升溫。網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物指出，以機車來說，消費者網購下單前多半已先鎖定心儀車款，再來評估「優惠回饋、贈品、信用卡可分期數、分期利率、售後服務」五大下單關鍵條件。包括校園新鮮人或求職新鮮人皆有購車需求，加上暑假向來是考駕照的高峰期，推升購車需求明顯增強，站上機車近一周業績（8/12到8/20）相比去年同期成長超過70%。

momo富邦媒（8454）《99狂買節》9月1日至8日首波暖身起跑，在眾多好康疊加下，預估推升99檔期買氣年增20%。隨著各級國中小學陸續開學，近一個月「學習成長書桌椅」買氣衝破30%，各類學習商品成長，預估帶動開學季買氣衝雙位數成長。

網路家庭也指出，旗下PChome 24h購物觀察到「月餅、蛋黃酥、鳳梨酥」等關鍵字的搜尋量已衝出近10日來的新高，明顯推升中秋禮盒的銷售熱潮，統計近一周的銷額相比去年同期成長達50%。進一步分析站上銷售趨勢，熱銷前三名仍以傳統人氣品牌、經典口味的禮盒為主。