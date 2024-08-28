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永豐餘綠色採購責任生產逾60億元 七廠獲環境部頒獎

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
永豐餘旗下多家公司與工廠獲環境部頒發「綠色採購績優單位」，累計2023年綠色採購金額逾60億元，名列國內企業前茅。圖／永豐餘提供
永豐餘旗下多家公司與工廠獲環境部頒發「綠色採購績優單位」，累計2023年綠色採購金額逾60億元，名列國內企業前茅。圖／永豐餘提供

永豐餘（1907）旗下華紙（1905）、華紙久堂廠、台東廠與花蓮廠、以及永豐實（6790）清水廠、楊梅廠與永豐餘工紙共七家公司與工廠，28日同步獲環境部頒發「綠色採購績優單位」，累計2023年綠色採購金額逾60億元，名列國內企業前茅。

秉持著醣經濟原則，2023年永豐餘旗下華紙台灣採購的木片，72%具有FSC（永續森林認證）或PEFC（森林驗證認可計畫）認證，進口國外紙漿原料則高達100%FSC或PEFC認證，維護森林永續；永豐實採購FSC漿料占全漿料比例83.5%，為國內家庭用紙使用FSC生態漿料最大量；從木片、紙漿等生產用原物料大宗採購，永豐餘已連續10年入榜「綠色採購績優單位」。

除了原物料擁有綠色認證，永豐餘各廠區使用的馬達機具以及辦公室照明設備與庶務用品，也優先評估節能減碳效益，採購具環保標章或節能標章產品，減少環境衝擊。永豐餘指出，綠色採購是執行採購策略的核心準則，2023年永豐餘與近30家提供FSC或PEFC認證原料的主要供應商進行交易，未來更將提升綠色採購比例，推動責任生產。

另一方面，永豐餘持續推動供應商ESG方案，協同供應商合作夥伴提供具有競爭力品質、交期及成本的產品或服務，並且協助他們擴大購置再生能源及節能設備、探索在地採購機會，與供應鏈夥伴攜手實踐「循環永續、以人為本、責任治理」的永續經營共識。

永豐餘長期支持綠色消費與環保標章制度，1993年以100%再生文化用紙取得台灣第一枚環保標章，持續申請已超過30年。旗下華紙現有多款環保標章與碳足跡標產品，其中「益利CircuWell全紙回收食安容器」也已取得第二類環保標章，符合「可回收、低污染、省資源」的環保理念，顧及民眾食用安全與使用便利性，又具備減碳、減塑與減廢的終極綠色目標。

今年是永豐餘成立百年，作為綠色供應鏈的參與者與全循環經濟的實踐者，永豐餘朝氣候科技產業轉型，從採購端著手，採用具生物碳特性的綠色纖維材料生產高附加價值紙品，隨著紙的不斷回收再利用到最終自然分解，打造出可回收也可再生的循環，不為地球環境帶來額外的碳負擔，衍生出的生物質燃料則可拿來發電，提供綠色能源新選項。在淨零碳排時代，將繼續發揮綠色影響力，成為環境生態與經濟成長永續共好的重要力量。

永豐餘 減碳 環保 華紙

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