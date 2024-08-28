高鐵產學合作培育運輸人才 逾300大學生參與

台灣高鐵公司（2633）辦理大學生暑期體驗實習專案以運務實習單位為例，每位學員需經過300小時以上的學習課程，並且繳交團體報告，才算結業，今年共計有50位站務實習生及11位維修實習生。此外，台灣高鐵人資暨行政處副總傅乙峯也提到，為配合2027引進新世代列車、第二檢修廠興建工程以及各項列車、車站服務提升專案，預計近期會開出上百個職缺，主要徵才對象包括：號誌通訊、軌道電力、車輛系統等維修人才。

高鐵公司表示，自2017年起，就開始辦理大學生暑期體驗實習專案，讓在校學生可及早體驗職場生活並與高鐵專業人員有互動學習機會，特別提供暑假實習機會，至今已逾300位大學生參與。而不少大二升大三的學生，在選擇暑假實習機會時，都會好奇進入高鐵實習可以學到什麼？其中最具吸引力的，是可以進入一般人無法進入的維修基地、運轉中心和行控中心參訪，實地瞭解高鐵運作與工作環境。

高鐵公司提到，今年台灣高鐵暑期實習生共計有50位站務實習生及11位維修實習生報到，分別來自全台29間學校，包括運輸/觀光/外語相關以及電機/電子/機械相關科系等。參與實習的黃同學說：「從服務人員的角度看，才知道他們工作的不容易，讓我更有同理心，也因為需要在第一線面對旅客，讓我們學到更多應變能力。」另一位郭同學表示：「實習過程中，分別到列車上觀摩服勤員執勤以及了解後勤準備的流程，還有櫃檯調度的運作等，難得的是可以有機會與第一線的學長姐互動學習」。

傅乙峯表示，透過實習課程的安排，希望建立學員重視團體合作及安全第一的共識，進而培育更多優秀交通運輸人才。根據台灣高鐵公司統計，截至今年8月，已招募新進人員高達429位。

此外，傅乙峯說，配合2027引進新世代列車、第二檢修廠興建工程以及各項列車、車站服務提升專案，預計近期會開出上百個職缺，主要徵才對象包括：號誌通訊、軌道電力、車輛系統等維修人才；此外，像是工程規劃、運輸管理、資訊維運等領域的菁英，台灣高鐵公司也有很多適合的職缺，可以讓他們發揮所長。

台灣高鐵公司說，去年全年平均發放高達6個月獎金，高鐵人資暨行政處傅乙峯副總說，高鐵公司除了每年檢視薪酬的競爭力外，也會依據公司整體績效，提報董事會同意後核發績效獎金，整體薪資在就業市場上具有相當的競爭力，對於希望不斷精進專業知識的同仁，也有完善的教育訓練制度，能夠幫助員工與公司一起成長。

此外，台灣高鐵公司也會定期依據國內外政經環境、公司經營條件、市場競爭力以及同仁績效表現等綜合因素，規劃辦理員工調薪制度，過去7年台灣高鐵就幫員工調薪了5次。歡迎學有專精的人才加入高鐵團隊。