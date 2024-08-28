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正隆永續採購金額達90億元、占全國14% 獲國家綠色採購獎

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
正隆永續採購績效登造紙業之最，全台10個廠區同獲頒國家綠色採購績優獎肯定。圖／正隆提供
正隆永續採購績效登造紙業之最，全台10個廠區同獲頒國家綠色採購績優獎肯定。圖／正隆提供

正隆（1904）秉持低碳永續與自然正成長，2023年永續採購金額高達90億元，占全國14%，28日全台10個廠部同獲行政院環境部國家綠色採購績優獎的肯定。正隆表示，公司訂定2030年永續採購金額占比50%目標，將持續布局全循環經濟，深化以紙為本的淨零解方，

正隆董事長鄭人銘表示，以少創多（Less is More）是正隆永續核心，除深化全循環技術，致力以最小的製造消耗守護環境現況，更透過創意及研發實力，藉由一張紙為市場提供貼近自然且多元化的綠色消費選擇，讓每張紙成為樹木的延伸，創造二次森林。

正隆去年共再生使用162.8萬公噸回收紙，保留3,256萬棵樹，且積極採購100% FSCTM永續管理森林木漿和提高永續採購金額，2023年永續採購金額占比高達56.4%，年增9.3%，超前達成2030年目標。

前瞻國際社會開始正視包含森林、土壤、水等自然資本的流失問題，呼籲停止並扭轉生物多樣性的折損，強調經濟與環境共榮的自然正成長（Nature Positive）。正隆持續於原物料使用、工廠設備及辦公用品優先採購具環保標章、節能標章和FSCTM國際驗證等綠色永續產品，減少環境衝擊；更於今年初成為全球首批TNFD先行者企業，承諾透過創意及研發實力，並攜手產業鏈夥伴，升級由低碳製造實踐的自然正成長，為市場提供貼近自然且多元化的綠色消費選擇。

旗下蒲公英環保衛生紙是市場上唯一同時擁有FSCTM Recycled、環保標章與碳足跡標籤三重驗證的家庭用紙品牌；更攜手新北市推出蒲公英「外袋就是垃圾袋」創新思維，累積貢獻減塑達38,000公斤；且創新應用100%回收瓦楞紙，研發可自然分解的環保抑草紙，取得台灣農業部農糧署有機農業商品化資材驗證，更規劃上市全台首個無塑紙包裝抽取式衛生紙；讓簡單的一張紙，成為能同時促成環境、生態和社會三重效益的最佳解方。

低碳 正隆 環保 綠色消費

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