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興連城「心之所像、里山自然交響曲」攝影展 於28日登場

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導
興連城「心之所像、里山自然交響曲」攝影展於28日登場。記者林政鋒／攝影
興連城「心之所像、里山自然交響曲」攝影展於28日登場。記者林政鋒／攝影

快速崛起的興連城開發攜手法國國際攝影藝廊-Yellow Korner，引進並嚴選採購近百萬來自葡萄牙、英國、德國、瑞典等11個國家，總計13位攝影師19幅攝影藝術作品，於8月28日至11月30日開放民眾至里山美術接待中心免費參觀，藉此展覽拉近民眾與藝術的距離。

興連城開發總經理周惠賓表示，待「里山美術」建案落成，此19幅攝影藝品將引入社區公設及梯廳廊道，與空間設計相呼應，增添整體美學氛圍感。

隸屬法國精品集團Art de Vivre group 的Yellow Korner 2006年創立於藝術之都巴黎，十多年來透過嚴苛選件與創新攝影平台概念，已經成為全球權威攝影藝廊之一，目前作品遍及全球30多個國家，並擁有超過130間藝廊。

周惠賓指出，想為高雄這座城市、這片土地多做一點跟別人不同的事情。個人領略到經營企業不能只求好，更要求最好。

興連城開發於2024年榮獲台灣誠信品牌-台灣誠信建商的認證殊榮，從銷售第一端面對客戶到施工品質與規劃的穩定，一條龍的服務搭配穩健的推案節奏，體現興連城開發的決心與品牌力。

自2019年創立至今，興連城開發的建築興里程不斷堆疊，已完工個案6案（閱河灣、閱河樹、閱河樹2、興連城Win、興連城@99、極粋），興建中個案6案（興連城Pro+、行樂日和、清璞、河美術、里山美術、後勁案），2024年10月份興連城開發將推出楠梓後勁案，2025年第1季推出高雄大學藍田案、第3季推出橋頭2、3期，令人引頸期盼。

2024年是興連城開發的積極購地年，並以上市櫃為目標，從建案的過去、現在、未來觀察，興連城開發不斷與時俱進，以維持正向的高度成長。

興連城「心之所像、里山自然交響曲」攝影展於28日登場。記者林政鋒／攝影
興連城「心之所像、里山自然交響曲」攝影展於28日登場。記者林政鋒／攝影
興連城「心之所像、里山自然交響曲」攝影展於28日登場。記者林政鋒／攝影
興連城「心之所像、里山自然交響曲」攝影展於28日登場。記者林政鋒／攝影
興連城開發總經理周惠賓積極創建優質建築品牌。記者林政鋒／攝影
興連城開發總經理周惠賓積極創建優質建築品牌。記者林政鋒／攝影

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