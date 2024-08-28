訊聯基因「分子數位中心」看準AI潛力 點燃成長動能

訊聯基因（4160）28日舉行業績發表會，總經理康清原表示，公司成立的「分子數位中心」可發展獨家AI智慧製程技術服務，受惠AI應用跨新藥及半導體研發，市場需求增加，另外，從中央到地方推動的精準健康補助政策，帶動今年上半年平均每1分鐘就1人送檢訊聯，隨著年底人工生殖法將修法，開放同性伴侶、單身女性及代理孕母適用，可望延續成長動能。

訊聯基因上半年營收3.36億元，年增20.18%，稅後純益3240.4萬元，年增92.8%，每股純益1.28元。康清原解釋半年報亮眼的三大主因，包括人工智慧事業爆發性成長，化工業、醫藥業及半導體行業大量導入AI，促使AI產業化，加上政府推動，整體產業發展看旺；其次、次世代基因定序檢測（NGS）政策帶動精準醫學落地，今年5月癌症基因檢測NGS納健保，造福更多癌友，亦掀起民眾接受癌症健檢、遺傳檢測風氣。此外、中央結合地方政府補助政策，加上訊聯長期累積180萬客戶，以及超過50%新生兒服務涵蓋率，帶動業績大幅成長，上半年出生人口6.3萬人，公司就發出7.2萬份報告。

根據統計，全球AI新藥開發的生技公司約800家，國際知名藥廠近年來陸續導入AI醫療平台，康清原表示，訊聯基因早於十多年前看準AI產業發展潛力，2011年併購專攻數位模擬智慧研發的MSC公司，成立今日的「分子數位中心」，發展獨家AI智慧製程技術服務，如今做為外泌體新藥開發，已涵蓋抗灰髮、抗發炎、組織修復、抗癌的功能性胜肽鏈設計。此外，AI亦應用於半導體化學材料開發，協助半導體檢測產品單位，確認效能及良率，訊聯基因AI服務從外泌體、生技醫藥、醫療大數據，橫跨到半導體、節能減碳共五大前瞻領域。

此外，政府期盼打造健康台灣，包含推動「癌症新藥基金」預計2026年達到100億、「第五期國家癌症防治計畫」明年預算增加到68億，訊聯基因部署從NGS到全方位癌症檢測服務，可望再創健康經濟學於癌症成功案例；再者，衛福部過去3年投入58億，補助不孕症治療方案，迎來2萬名試管寶寶，隨著年底人工生殖法將修法，開放同性伴侶、單身女性及代理孕母適用，預計可增加20-30%代孕需求，受惠政策利多，今年上半年平均每1分鐘就1人送檢訊聯，下半年有望持續穩健。