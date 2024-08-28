遠東新旗下東妮寢飾引進歐洲品牌 跨足高端市場

遠東新持續開拓品牌事業，旗下東妮寢飾宣布首度代理國際品牌，引進歐洲前3大棉被製造商Quilts of Denmark的高端寢具系列，填補產品線空缺，有望為母公司帶進更大營運挹注。

遠東新除了從事聚酯、機能面料等紡織生產事業，也經營自有品牌，主要由旗下100%持股的子公司全家福負責操盤品牌經營，全家福主要營運項目包含寢具、男裝、內衣，以及團體制服訂製服務等，擁有東妮寢飾、Manhattan美好挺襯衫、F.E.T.成衣等知名品牌。

東妮寢飾的產品，原本以台灣產製銷售為主。如遠東新專利設計的涼感面料，用於生產外套等服飾，東妮寢飾把相關技術延伸應用在寢飾，推出新的TopCool涼感系列寢具，搭上今年夏季天氣酷熱，創下銷售佳績，全家福副總經理許維純今天與媒體交流時表示，TopCool涼感系列寢具今年以來已賣出超過3萬件。

為了進一步拓展版圖，東妮寢飾也展開跨國合作，引進國外的新品牌、新技術，宣布引進丹麥品牌Quiltsof Denmark的高端太空眠寢具系列。許維純指出，Quilts of Denmark為歐洲前3大棉被製造商，其與NASA太空基金會合作，把原本運用在太空衣的技術，應用在棉被、枕頭等寢具，可以達到恆溫效果。

相關太空眠寢具系列，1個枕頭售價超過新台幣7000元，1床棉被售價甚至超過4.5萬元，鎖定高端市場，有望補足東妮寢飾的產品線空缺，為母公司帶進更大營運挹注。