明基醫旗下凱圖拓展業務版圖 進軍內視鏡市場

明基醫（4116）旗下凱圖國際宣布進軍內視鏡市場，擴大產品版圖。為強化醫療事業競爭力，凱圖董事會28日通過認購艾柏生技普通股，並參與認購現金增資，預計共將取得現增後股權比例60%，總投資額為1.33億元。

明基佳世達集團醫療事業群總經理暨明基醫副董事長楊宏培表示，明基醫以醫療大艦隊的策略思維邁進，聚焦醫療設備、醫用耗材、與醫療服務三大領域，透過旗下凱圖國際投資艾柏生技，持續強化醫療事業競爭力，共好共贏。

凱圖國際董事長陳明正表示，全球內視鏡設備規模逐年成長，透過投資艾柏生技，協助凱圖擴展內視鏡醫材通路，擴充醫療通路領域布局。

艾柏生技為內視鏡設備及耗材代理商，提供胃鏡、大腸鏡及支氣管鏡相關治療儀器及器材，代理美國、德國、法國、日本及中國大陸等知名微創醫療器材，產品應用範圍為內視鏡治療及開刀手術使用。

艾柏生技董事長兼總經理劉維勝表示，艾柏生技提供最先進的內視鏡儀器及器材來擴大內視鏡手術臨床應用範圍，並於台北及高雄成立教育訓練中心來推廣內視鏡手術，期待透過此次的合作，獲得更充分的資源，使內視鏡醫學科技在台灣生根發展、持續進步。