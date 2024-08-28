Gogoro攜手MG集團前進尼泊爾 3款電動機車10月開賣

睿能創意（Gogoro）今天宣布，擴大與MG集團子公司NebulaEnergy合作，預計今年10月在尼泊爾正式營運電池交換系統，並開賣Gogoro Pulse、Gogoro JEGO及GogoroCrossOver GX250等3款電動機車。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森透過新聞稿表示，尼泊爾在永續能源的生產與應用居於領先地位，且提供各項重要的激勵措施，積極推廣電動機車的普及。

陸學森說，Gogoro攜手Nebula Energy在加德滿都發表Gogoro電池交換系統與智慧電動機車，並計劃未來電池交換站數量超過當地的加油站，以參與尼泊爾永續交通轉型。

Nebula Energy表示，透過Gogoro的永續交通應用與科技創新，Nebula Energy將致力於推動尼泊爾實現淨零願景。電動機車普及需要強大的技術支持，Gogoro電池交換生態系統與電動機車可為當地消費者提供更多元的移動選擇。

Nebula Energy將於今年9月在加德滿都開設首間Gogoro展示中心，並開放試騎，同步啟動預購活動，預計10月開始正式交車。

此外，Nebula Energy首波計劃建置45座GoStation電池交換站，確保每2至3公里就有一站，將設置於加油站、超市、購物中心等經濟與交通熱區，深入當地大眾日常生活圈。