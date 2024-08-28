京華城案遭搜索 中石化：全力配合檢調

可能你會誤以為鋼筆是個高價昂貴的興趣，其實不然，你知道「微笑鋼筆」嗎？我第一次見到微笑鋼筆的時候，笑了出來。「好可愛的鋼筆，是給小孩子用的吧！」我笑著說，結果真的是。

2024-08-28 14:22