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京華城案遭搜索 中石化：全力配合檢調

中央社／ 台北28日電

台北地檢署偵辦前台北市長柯文哲任內涉及的京華城案，今天指揮廉政署展開搜索行動，京華城案大股東中石化、子公司鼎越開發遭到搜索，中華工程也說明檢調赴公司調查，中石化與中工均表示，全力配合檢調要求，並提供相關協助。

中石化強調，公司及子公司營運及財務狀況一切正常，該事件對於公司財務、業務及股東權益並無影響。另據媒體報導，威京集團疑遭搜索及本公司大股東疑遭約談等情事，屬股東個人行為，概與公司無涉。

威京集團旗下的中石化，原本就是京華城的大股東，之前京華城標售案幾度流標，直到2019年10月第4次標售案，威京集團派出中石化旗下100%持股的子公司鼎越開發，以372億1萬元搶標成功，擬改建打造頂級商辦。目前中石化旗下鼎越開發為京華城改建案的大股東。

另外，中華工程今天也發布重訊指出，檢調今天至中華工程進行調查及約談，中工將全力配合檢調單位，目前公司營運及財務一切正常。

中石化 京華城 股東

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