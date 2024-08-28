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用文創商品創業賺錢？小商家要先拚贏產業龍頭...「微笑鋼筆」靠創意勝出

聯合新聞網／ 盧建彰 Kurt Lu
鋼筆示意圖／ingimage
鋼筆示意圖／ingimage

可能你會誤以為鋼筆是個高價昂貴的興趣，其實不然，你知道「微笑鋼筆」嗎？我第一次見到微笑鋼筆的時候，笑了出來。「好可愛的鋼筆，是給小孩子用的吧！」我笑著說，結果真的是。

在法國，這是每個孩子學習寫字的第一枝筆。筆身色彩鮮豔，重量恰當不會造成手部過度負擔，而且在筆尖上有個可愛爽朗的微笑，讓人愛不釋手。

儘管法國人對自身文化是驕傲的，但這枝被許多學校採用為學齡兒童人生的啟蒙筆，卻是來自日本。日本近年來對於造筆工藝的努力，是舉世皆知的，三大品牌白金、寫樂和百樂，都不斷地在書寫工具上有很驚人的成就。

尤其更叫人喜歡的是，他們不覺得他們在做一個生意而已，他們覺得這和人類的文化有關，只是剛好這文化是可以賣錢的。

我想，這在觀念上，就有很大的不同。我遇過很多朋友想要做文創，問他想做什麼？ 他的回答是都可以，只要會賣錢就好。這答案說起來對也不對，頂多算是半對吧，當然應該要追求賺錢啦，不然怎麼稱之為產業？

但是，如果你的出發點只有賺錢，恐怕會賺不到錢。因為你這樣跟一般的商人沒什麼不同，可別瞧不起一般的商人，他們每位可都不一般呢！

不管是原物料成本、市場價格、工時、通路配送、行銷廣告、製流程控管，每樣可都是專門知識，沒有個十幾年無法累積上得了場的工夫，如果你以為可以隨隨便便就像一般的店家可以賺到一般水準的盈餘，那你的想法就太一般了。

所以呢？你一定要很不一般。

既然賺錢是所有商人最最基本的想法，而你又缺乏時間和經驗累積的基本功，那不要說勝出，光要進場角逐的基本條件到底在哪呢？

答案當然是創意。也就是不一般的想法。這不一般的想法，讓你補足資金的短缺，讓你有機會面對經濟規模的不足，讓你有機會跟人稍稍可以喊個牌、較量較量，是的，我在說的不只是我們，也是微笑鋼筆。

既然高價市場已經有萬寶龍、百利金等知名品牌，百樂想到的是入門市場。而且更重要的是，當市場萎縮時，你就得自己來灌溉，因為文化會死亡，如果沒有人的話。

我一聽，就懂了。對呀，若要有人，就要從最小的人開始，啊，不是小人啦，是說上帝最看重的孩童，讓他們可以在學習書寫的開始就能碰觸到鋼筆，這不是把市場的餅做大嗎？這樣以後就算他們使用大量的電子產品，仍能保有一點記憶，一些對書寫文化的興趣，一些靠自己創造的樂趣。

所以，百樂鋼筆用較低的原料成本，用顏色鮮豔的設計，可愛地在筆尖上加了一個微笑的標誌，讓孩子們喜歡，並用較低廉的價錢，讓每位父母都有能力送給孩子一枝鋼筆。

只是兩個點加一個弧線，沒有太多的資源增加，多的是童趣的創意，沒想到就成為法國學童的第一枝筆，大家都稱它為「微笑鋼筆」。

（有鹿文化出版《拍拍翅膀回台南：寫給女兒與安平的情書》，作者：盧建彰 Kurt Lu）
（有鹿文化出版《拍拍翅膀回台南：寫給女兒與安平的情書》，作者：盧建彰 Kurt Lu）

最好玩的是，在我知道有這枝筆後，非常喜歡，出國到日本玩恰巧看到，隨手買幾枝，當做紀念品。沒想到，朋友們搶著要，一下子就被搶光，有意思的東西就是會吸引人，不需要多餘的行銷資源浪費。害我回來以後一直後悔沒有多買幾枝，但誰知道一群大人們會想要小孩子的玩意呀，實在好幼稚喔。

還好，現在台灣也從日本進了微笑鋼筆，甚至還有百利金的學習鋼筆，同樣也都是色彩豐富，造型特別，小孩子喜歡，大人看了就愛，加上價格可親，真的適合當做一趟旅行的小紀念品哦。

（本文摘自有鹿文化出版《拍拍翅膀回台南：寫給女兒與安平的情書》，作者：盧建彰 Kurt Lu）

微笑鋼筆

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