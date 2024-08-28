台南高鐵特定區產業專區招標 大型旅館可望進駐

台南市府推動「高鐵特定區武東段276-1地號產業專用區土地開發案」，以設定地上權方式招標，除須開發至少150間房間的旅館設施，投資人可依都市計畫開發經營其他事業。

台南市政府經濟發展局今天召開說明會指出，位於歸仁區的「高鐵特定區武東段276-1地號產業專用區土地開發案」，已於8月5日公告以設定地上權方式招標，盼引入民間投資經營，打造複合式商業設施，促進當地產業活絡。

經濟發展局長林榮川表示，此開發案基地面積約1.3萬坪，為緊鄰大台南會展中心西側產業專用區，現況為未開發素地，基地所屬產業專用區建蔽率60%、容積率240%，容許使用項目多元廣泛，可立即開發使用。

林榮川指出，除政策目標須開發至少150間房間的旅館設施外，投資人得依都市計畫開發經營其他事業，再結合鄰近大台南會展中心、台南三井OUTLETPARK、台糖沙崙智慧綠能循環住宅園區，還有即將開發的沙崙醫療服務與創新園區，相信能建構出台南嶄新生活圈，增加整體投資效益。

經發局提供資料指出，此開發案為地上權存續年期50年，可優先續約至多20年，開發權利金底價新台幣16億元分4期收取，未來將與台南高鐵AI/智慧/綠能園區串連支援、引進人流，是區位條件極佳標的，有意投標者須於民國113年12月10日下午5時前，將投標文件送至經發局。

市長黃偉哲透過新聞稿表示，鄰近高鐵台南站的沙崙智慧綠能科學城是台南產業重鎮之一，由資安暨智慧科技研發大樓、綠能科技示範場域、台灣智駕測試實驗室及中央研究院南部院區發展核心，匯集中央產、學、研各部會進駐，提供智慧、資安、綠能科技多元服務。

黃偉哲指出，行政院長卓榮泰日前已宣布台灣第1處人工智慧產業專區也落腳沙崙，將投入百億國發基金與公共建設預算，中央攜手地方合作推動AI產業，落實總統賴清德提出的人工智慧島願景，盼結合各方資源開創沙崙智慧綠能科學城合作契機，將台南產業鏈推動至最高峰。