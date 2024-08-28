交通建設題材加持 宜蘭房市三年「價量齊揚」

據實價登錄資料，今年上半年宜蘭預售屋交易件數高達1,220件，相較於2022年同期的863件，增加幅度超過四成，預售屋的平均成交單價也從3年前的每坪22.8萬元快速上漲到如今的每坪28.6萬元，房價漲幅達25%。

中信房屋羅東交流道加盟店店長俞俊男表示，宜蘭坐擁得天獨厚的自然風光，素來有「台北後花園」之稱，每逢節假日，觀光人潮絡繹不絕，但交通問題卻長期困擾著在地居民，近年來為了改善宜蘭塞車問題、加強聯外交通，政府推出了不少重點建設項目，包括國道5號銜接蘇花改公路計畫、台二庚線延伸案、宜蘭至羅東鐵路高架計畫、宜蘭高鐵站等，再加上新青安優惠房貸的催化，現在除了在地自住客群外，也有不少的大台北通勤族、退休族紛紛到宜蘭買房置產，使得區域房市交易量能快速成長。

俞俊男表示，宜蘭房市以宜蘭市、羅東鎮兩地的交易最為熱絡，兩地生活機能強，又有利多題材加持，前者有宜蘭科學園區和高鐵題材，後者是宜蘭的第二行政中心，目前這兩個區域也是建商推案量較大的熱區，區域新建案成交普遍都在3字頭上下，部分建案每坪推案價已經達到4字頭。

俞俊男指出，至於中古屋方面，由於房價受營建成本上漲的影響相對較小，價格更加平穩，目前每坪仍普遍落在2字頭上下，CP值很高。

展望宜蘭房市，中信房屋研展室副理莊思敏指出，宜蘭房價基期低，目前房價每坪仍在2-3字頭，加上宜蘭擁有臨近台北的地理優勢，從長線來看，隨著交通機能的持續完善，預計未來將會有愈來愈多的外縣市首購族，以及有退休需求、度假需求的購屋民眾到宜蘭置產，對房市前景持樂觀看待。

不過，她提醒，宜蘭高鐵站等交通建設目前尚未完全定案，待進度明朗後，才對房市的助益效果更顯著。