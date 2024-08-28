航港局積極培訓 IGF CODE 課程人員 已達120人
交通部航港局28日指出，因應IMO規範及2050淨零排放政策，航商陸續訂購LNG或甲醇等雙燃料船，後續也積極協調我國船員訓練機構開設雙燃料船船員所需「國際船舶使用氣體或其他低閃點燃料安全章程（IGF Code）」培訓課程。目前IGF Code基本訓練課程培訓人數已達120人，且後續航商仍有派訓需求，航港局將持續督促我國船員訓練機構開班訓練，以完備船員於雙燃料船服務所需技能。
航港局表示，2024年為我國首次開設IGF Code基本訓練課程，前置作業相當費時，包含研析STCW公約規範、參考Model course、草擬開課計畫、補助訓練設備、培育我國種子師資、取得締約國認可及媒合航商訓練需求等。
經航港局與我國船員訓練機構數次溝通與持續努力，於8月促成國立臺灣海洋大學率先培訓出雙燃料船船員，獲長榮、陽明及裕民等雙燃料船航商認同且積極包班派訓。對此，航港局亦向海大及航商表達感謝之意，願意共同為保護地球及永續環境盡一份心力。
航港局進一步說明，IGF Code基本訓練量能已起步，目前國立高雄科技大學也正積極籌備開課中，未來開課後，將有助於南部船員就近上課。此外，航港局也會賡續協助我國船員訓練機構開設IGF Code進階訓練課程，以全面補足航商培育我國雙燃料船船員需求。
IGF Code基本訓練上課天數3天，每班開課人數為20人，目前開課頻率約每週1至2次，航港局呼籲有意願參加IGF Code基本訓練課程的船員，儘早完成訓練，相關開課訊息可向海大洽詢(02-2462-2192 分機3033或3050)。
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