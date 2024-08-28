亞航、碳基交付中科院銳鳶二型 軍民合作產製無人機

亞航公司與碳基科技今天正式將銳鳶二型無人機交付國家中山科學研究院，也是軍民合作產製的範例，將持續進行無人機產製組裝，並完成後續量產工作，依國防需求批量生產。

亞航公司今天發布新聞稿，與碳基科技正式將銳鳶二型無人機交付國家中山科學研究院，由亞航董事長盧天麟與碳基科技董事長林振義親自出席交付儀式。

亞航說明，銳鳶二型無人機此前已成功通過作戰評測，並在國防部近期發布的國軍「精準飛彈射擊」影片中引起關注，繼亞航與碳基科技去年11月取得「銳鳶二型生產製造及組裝案」以來，首度攜手中科院公開交付此型無人機。

盧天麟致詞時表示，亞航與碳基科技為此產製計劃，已經投資建立產能，確保能滿足未來的量產需求，兩家公司持續進行無人機的生產製造和組裝，並完成後續量產的所有整備工作，預計依照國防需求進行批量生產。

亞航說明，中科院銳鳶二型無人機具備「察打一體」的特性，主要用於海洋監偵任務，同時也可作為近海打擊；具自動短場起降能力，戰時可於一般道路執行任務；配備自動換頻高通量通訊系統及多頻多星導航天線，強化抗干擾能力，提升戰場存活率。

軍方指出，銳鳶二型無人機於去年完成作戰測評、今年完備建案程序；中科院完成該型機生產備便作業，將配合國軍建軍與換裝規劃執行量產任務。