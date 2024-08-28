快訊

避免混淆 柯文哲明記者會聚焦政治獻金案不談京華城

百里侯熱身／李四川是新北必勝人選？選舉經驗藍最擔憂

爛帳就算燒不到柯文哲 撇清京華城圖利案恐不易

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新青安之亂最嚴限貸令！台中建商跨縣市借房貸

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中開發商頻推建案，今年迎來近十年最熱推案量。記者趙容萱／攝影
台中開發商頻推建案，今年迎來近十年最熱推案量。記者趙容萱／攝影

央行近年出重手打炒房，尤其是新青安房貸去年8月上路後，房價飆升，促使央行祭出房貸的「限貸令」，關緊房貸水龍頭，如今中部地區建商得協助購屋族辦房屋貸款，但各金融機構貸款總額幾乎都「滿水位」，因此有建商轉而向彰化縣非都會型或較少推案的農會探詢合作機會。

台中市各區農會分析，台中市多數屬於都會型農會本來就有房貸業務，也與在地建商多年合作，近年因台中市房貸飆漲， 原本一戶貸500萬元，現在飆升到超過千萬元，金額倍增，加上「新青安之亂」，房貸業務應接不暇，幾乎台中市各區農會幾乎存放比逾8成的「滿水位」，根本沒錢可外借了。

台中市建商表示，央行近年出重手打炒房，包括日前邀34家銀行「喝咖啡」，商討不動產占放款比重的總量管制，影響最大的是中小型建商。主要是台中市因推案量大，銀行、農會都受到「限貸令」影響，銀行借不到，鄰近的農會也是「能借的都借了」，但無奈鄰近農會「滿水位」，只好跨縣市到推案較少、還有餘額可借的農會去碰運氣，通常也是要問好幾家才借得到。

台中市不動產開發公會統計，台中市今年前五月推案金額已超過2100億元，預估今年台中市總推案金額有機會突破5000億元大關，再創歷史新高。

根據今年5月六都買賣移轉棟數統計，台中市5月買賣移轉棟數累計達4918棟，月增20.7%、年增21.4%，刷新升格14年來的5月同期新高；累計前五月買賣移轉棟數為2萬1123棟、年增23.9%。

台中開發商頻推建案，今年迎來近十年最熱推案量。記者趙容萱／攝影
台中開發商頻推建案，今年迎來近十年最熱推案量。記者趙容萱／攝影
台中開發商頻推建案，今年迎來近十年最熱推案量。記者趙容萱／攝影
台中開發商頻推建案，今年迎來近十年最熱推案量。記者趙容萱／攝影

建商 新青安房貸

延伸閱讀

台中建商攜案找彰化基層農會 農會「怕財政部請喝咖啡」態度保守

喊話申貸族 卓榮泰：不會有限貸令 將找央行開會

彰銀房貸餘額 逼近警戒值

柯文哲2018「抵押房子」借2千萬是戰術！前幕僚爆：選舉順便還完房貸

相關新聞

東區店面投資熱再起 3人砸1.6億當牙醫診所房東

大巨蛋、新光三越開幕，讓東區商圈人潮回流，據實價登錄揭露，今年6月三位自然人，以總價約1.6億元，無貸款買下敦化南路一段...

國土法要上路 農地老房子必須做這項變更以免喪失權益

台南有許多位在農地上的老舊住宅，至今沒變更為建地，由於國土計畫法將在明年4月30日公告實施，區域計畫法也將同時停用，現行...

中科外溢效應發酵 台中這區補漲力道強 新案站上4字頭

中科帶動周邊房市快速升溫，房仲業者指出，近潭雅神區域產生顯著影響，繼大雅、潭子新案價格都站上4字頭後，被譽為中科周邊「隱...

新青安之亂最嚴限貸令！台中建商跨縣市借房貸

央行近年出重手打炒房，尤其是新青安房貸去年8月上路後，房價飆升，促使央行祭出房貸的「限貸令」，關緊房貸水龍頭，如今中部地...

2024上半年旅宿業不景氣 主要受天災影響

交通部觀光署28日指出，我今年上半年旅宿業住房率受403地震影響客房住用率為旅館業（觀光旅館及旅館）47.3%及民宿22...

中科外溢效應發酵 神岡實價站上4字頭

中科就業人口外溢，推動周邊房市升溫，繼大雅、潭子新案價格站上4字頭後，神岡成為中科族與自住客新寵，近期最新實價登錄揭露區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。