新青安之亂最嚴限貸令！台中建商跨縣市借房貸

央行近年出重手打炒房，尤其是新青安房貸去年8月上路後，房價飆升，促使央行祭出房貸的「限貸令」，關緊房貸水龍頭，如今中部地區建商得協助購屋族辦房屋貸款，但各金融機構貸款總額幾乎都「滿水位」，因此有建商轉而向彰化縣非都會型或較少推案的農會探詢合作機會。

台中市各區農會分析，台中市多數屬於都會型農會本來就有房貸業務，也與在地建商多年合作，近年因台中市房貸飆漲， 原本一戶貸500萬元，現在飆升到超過千萬元，金額倍增，加上「新青安之亂」，房貸業務應接不暇，幾乎台中市各區農會幾乎存放比逾8成的「滿水位」，根本沒錢可外借了。

台中市建商表示，央行近年出重手打炒房，包括日前邀34家銀行「喝咖啡」，商討不動產占放款比重的總量管制，影響最大的是中小型建商。主要是台中市因推案量大，銀行、農會都受到「限貸令」影響，銀行借不到，鄰近的農會也是「能借的都借了」，但無奈鄰近農會「滿水位」，只好跨縣市到推案較少、還有餘額可借的農會去碰運氣，通常也是要問好幾家才借得到。

台中市不動產開發公會統計，台中市今年前五月推案金額已超過2100億元，預估今年台中市總推案金額有機會突破5000億元大關，再創歷史新高。