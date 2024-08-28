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東區店面投資熱再起 3人砸1.6億當牙醫診所房東
大巨蛋、新光三越開幕，讓東區商圈人潮回流，據實價登錄揭露，今年6月三位自然人，以總價約1.6億元，無貸款買下敦化南路一段巷內的70坪店面，換算單價約233.9萬元。
台灣房屋信義安和捷運加盟店店東廖德欣表示，該店面的租客是牙科診所，承租已大約16年，是穩定租客，推估目前租金投報率約在1.5~2%之間，新買家應該是看好東區商圈發展，和著眼未來的土地增值空間，因此入主當房東。
台灣房屋集團趨勢中心統計，2024年台北市一樓億元店面交易，單價在200萬元以上的共有6筆，單價最高是東區商圈忠孝東路18坪店面，單價659.5萬元創下東區近7年新高，目前裝潢中，據了解是由隔壁假髮業者接手承租。
單價次高的是捷運信義安和站附近的30坪店面，單價400.8萬元，目前由餐酒館經營中。
遠企敦南商圈在3月有兩筆店面交易，總價合計3.46億元、單價約242~249萬元，目前是頂級衣物乾洗店經營中。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，這些店面都位於大東區商圈，屋齡均超過30年，其中甚至還有高達51年的老店面，已符合危老門檻，不過因為商業價值高，整合難度也高，短時間內雖無都更規劃，但店面地段精華，現階段可先出租，未來還有都更機會，潛力可期，吸引投資者入手卡位。
第一建經研究中心副理張菱育說，近期東區商圈有新光三越 Diamond Towers 以及台北大巨蛋新開幕，加上原本的松菸人潮，讓原本已低迷多年的東區商圈又再度看見曙光，甚至出現多年來的店面歷史新高單價交易，顯示投資人看好東區未來發展，以長期持有的觀念進場。
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