2024上半年旅宿業不景氣 主要受天災影響

交通部觀光署28日指出，我今年上半年旅宿業住房率受403地震影響客房住用率為旅館業（觀光旅館及旅館）47.3%及民宿22.69%，分別較去年同期旅館業50.2%、民宿26.53%，減少2.9個百分點及減少3.84個百分點。

觀光署指出，我國旅宿業分為觀光旅館、旅館及民宿之三大類型，依台灣旅宿網統計，今年上半年客房住用率為旅館業(觀光旅館及旅館) 47.3%及民宿22.69%，分別較去年同期旅館業50.2%、民宿26.53%，減少2.9個百分點及減少3.84個百分點，旅宿業整體客房住用率較去年同期呈下降情形，推測主要受國境開放、匯差等因素影響國人旅遊目的地選擇所致。

除此之外，2024年4-6月花蓮縣旅館業客房住用率受403地震、颱風、旅客信心不足之影響，客房住用率約1至2成，相較去年同期4至6成之客房住用率明顯衰退。為協助花蓮災後復甦，觀光署辦理「振興花蓮震後獎勵旅遊個別旅客住宿優惠活動」，並推動「重遊花蓮 一來再來」方案，自2024年9月1日至11月30日止，國人於9、10、11月前往花蓮自由行，每月均可使用1次優惠折抵，每房每晚最多折抵新台幣1,000 元。

今年上半年旅館業（觀光旅館及旅館）平均房價為2,885元，較去年同期2,956元，減少71元（下降2.4%）；民宿平均房價則為2,488元，較去年同期2,533元，減少45元（下降1.78%），顯示旅宿業平均房價漲幅趨勢略為趨緩。

以平均房價分布圖觀察，今年上半年旅館業（觀光旅館及旅館）共計3,438家，其中約有78%（共2,693家）低於平均房價，我國旅館市場發展呈分眾化趨勢，包含休閒度假、商務、小資平價、高端奢華等多元化服務類型及內容。

觀光署鼓勵民眾於平日出遊，可於台灣旅宿網「優宿專區」查詢超過1,000個住宿優惠方案。除此之外，後續也將進一步與地方政府合作，推出各縣市「平價優質旅宿推薦名單」，將露出於台灣旅宿網、國家風景區管理處及各縣市政府官網，供民眾出遊上網查詢參考。