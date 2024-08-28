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中科外溢效應發酵 神岡實價站上4字頭

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。久樘開發提供
房市示意圖。久樘開發提供

中科就業人口外溢，推動周邊房市升溫，繼大雅、潭子新案價格站上4字頭後，神岡成為中科族與自住客新寵，近期最新實價登錄揭露區內新案也正式突破4字頭大關。

中科近年蓬勃發展，根據中科管理局統計數據顯示，截至113年6月底，中科從業人數已達53,947人。今年6月單月，園區的出口額就達575億元，較去年同期大幅成長70%，貿易總額達957.79億元，年增59%。

不僅如此，根據管理局統計數據，截至今年8月，中科園區共引進7家新投資案、投資總額達17.72億元。

隨著更多高科技企業進駐和國際人才湧入，中科周邊針對優質住宅的需求與日俱增，並逐漸外溢到鄰近潭子和大雅區域，讓兩區房價日漸攀升；根據內政部實價登錄揭露，潭子區內預售華廈案「傳晟悅光」，高樓層成交單價已達50.8萬元。

寶璽機構旗下睿嚮建設，在潭子弘富重劃區初試啼聲的大樓案「睿嚮大涵」，最高成交單價也有45.9萬元；大雅近來則是缺乏新案供給，華廈案「鼎一豐雅」高樓層，單價也來到45.9萬元。

這波房市熱潮，也延伸到進出豐原、大雅、清水等地區門戶的神岡。

業者表示，在市府持續推動擴大神岡都市計畫產業園區、神岡豐洲科技工業園區二期下，神岡迎來大量產業與人口進駐，也帶動房市發展，近期實價揭露久樘開發的新案「南方童畫」，社區最高單價達40.7萬元，刷新區域紀錄。

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，產業園區帶來就業人口，也帶動區域房市價量表現，各園區概念房市都有外溢情勢，也會因比價效益而有不少二線地帶受惠，就業人數多達數萬人的中科也不例外，房價基期低地區多有明顯補漲。

中科 房市

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