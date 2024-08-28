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新竹大樓房價指數季漲幅逼近5% 雙北大樓漲勢和緩

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
政大永慶房價指數2024年Q2七大都會區大樓房價指數與Q1相比，新竹縣市以季增幅4.9%居冠。圖／永慶房產集團提供
政大永慶房價指數2024年Q2七大都會區大樓房價指數與Q1相比，新竹縣市以季增幅4.9%居冠。圖／永慶房產集團提供

今年第2季的「政大永慶七都大樓房價指數」和「政大永慶雙北公寓房價指數」出爐。數據顯示，新竹、高雄大樓房價指數本季漲幅皆在3%以上，其中新竹縣市漲勢最凶猛，季增幅逼近5%。新北、台北漲幅皆在1%上下，台南漲幅持平。比較雙北地區的大樓和公寓產品房價指數變化，雙北地區公寓本季出現負成長，但減幅非常小，僅在0.5%以下。

觀察第2季七大都會區的大樓房價指數變化，與Q1相比，新竹縣市以季增幅4.9%居冠，高雄以季增幅3.2%位居亞軍，桃園、台中分別也有2.6%與2%的增幅。

永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，Q2台灣經濟表現亮眼，景氣對策燈號在6月亮出紅燈，民眾購屋信心增強，使自用、長期置產族群回籠，買氣回溫，再加上新青年安心成家優惠貸款方案，帶動民眾加速購屋決策，使全台房市在今年Q2延續第一季的熱潮，價量齊揚。不過近期有傳出部分銀行貸款瀕臨滿水位，放貸速度減緩，將使買氣有所降溫，未來的成交量與價格值得持續觀察。

而新竹大樓房價指數漲幅為七都之冠，台南指數漲幅則為七都之末。郭翰說明，新竹縣市受惠於科學園區效益，擁有龐大的就業動能、強勁的剛性需求等優勢，吸引不少投資、置產買盤挹注，且當地平均薪資收入高，房貸負擔能力佳，當地房市具有強勁的支撐力道，因此地段好、保值性高的大樓在當地相當炙手可熱。

台南市近年來受到科技產業帶動，帶來大量工作機會，推升當地購屋需求，房價顯著飆升。不過，當地平均薪資收入仍不高，但不少房屋總價已超越當地民眾所能負擔，因此大樓房價指數呈現凍漲現象。

觀察Q2雙北的大樓、公寓房價指數變化，與Q1相比，台北大樓漲幅為1.2%，新北大樓漲幅為0.9%，漲幅相對其他都會區和緩許多。而雙北市公寓皆出現些微負成長，台北公寓減幅為0.2%，新北公寓減幅為0.4%。郭翰指出，台北房價位處高基期，部分購屋族群已無法負荷，使大樓房價指數漲幅不大。而台北公寓房價指數呈現微幅下滑的現象，當地公寓房價漲幅是否已趨緩，值得持續關注未來變化。

至於新北的大樓和公寓房價指數漲幅，與台北相去不遠。郭翰亦指出，雙北地區房價已高，部分購屋族群逐漸無法負擔，退而往桃園一帶買房。新北大樓房價指數相比前面幾季，漲勢已趨緩，而新北公寓房價指數本季呈現小幅下滑，而雙北的高房價現象也帶動桃園房價指數的攀高。

第二季「政大永慶七都大樓房價指數」和「政大永慶雙北公寓房價指數」出爐，新竹、高雄大樓房價指數本季漲幅皆在3%以上。圖／永慶房產集團提供
第二季「政大永慶七都大樓房價指數」和「政大永慶雙北公寓房價指數」出爐，新竹、高雄大樓房價指數本季漲幅皆在3%以上。圖／永慶房產集團提供

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