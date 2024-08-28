宜蘭房市題材多 預售屋房價3年漲25%
近年宜蘭重大建設不斷，新建案的買氣升溫，中信房屋研展室彙整實價資料，今年上半年宜蘭預售屋交易件數1,220件，相較於2022年同期的863件，增幅超過4成，平均成交單價也從3年前每坪22.8萬元漲至28.6萬元，漲幅25%。
中信房屋羅東交流道加盟店店長俞俊男表示，宜蘭風光怡人，每逢節假日，觀光人潮絡繹不絕，加上近年為改善宜蘭塞車問題，政府推出不少建設，包括國道5號銜接蘇花改公路計畫、台二庚線延伸案、宜蘭至羅東鐵路高架計畫、宜蘭高鐵站等，再加上新青安催化，現在除在地自住客群，也有不少大台北通勤族、退休族到宜蘭買房置產，使得區域房市交易量能快速成長。
俞俊男表示，宜蘭房市以宜蘭市、羅東鎮交易最為熱絡，兩地生活機能強，又有利多題材加持，前者有宜蘭科學園區和高鐵題材，後者是宜蘭的第二行政中心。
目前這兩個區域也是建商推案量較大的熱區，區域新建案成交普遍都在3字頭上下，部分建案已經到4字頭。至於中古屋方面，由於中古屋受營建成本上漲的影響相對較小，房價平穩，目前普遍落在2字頭上下。
中信房屋研展室副理莊思敏指出，宜蘭房價基期低，加上宜蘭擁有臨近台北的地理優勢，從長線來看，隨著交通機能的持續完善，預計未來會有更多外縣市首購族，以及有退休需求、度假需求的購屋民眾到宜蘭置產，房市樂觀看待。
她表示，宜蘭高鐵站等交通建設目前尚未完全定案，待進度明朗後，對房市的助益效果會更顯著。
俞俊男表示，目前最值得注意的是近幾日中央銀行針對銀行限貸令及新青安貸款違規案件，大動作約談國內銀行，顯示央行對於房市過熱的干預，這不僅讓目前興建中的建案分戶貸款產生不確定性，也會影響正要進場看屋的消費意願，央行此舉是否會讓房市明顯降溫，仍需持續觀察。
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