宜蘭房市題材多 預售屋房價3年漲25%

近年宜蘭重大建設不斷，新建案的買氣升溫，中信房屋研展室彙整實價資料，今年上半年宜蘭預售屋交易件數1,220件，相較於2022年同期的863件，增幅超過4成，平均成交單價也從3年前每坪22.8萬元漲至28.6萬元，漲幅25%。

中信房屋羅東交流道加盟店店長俞俊男表示，宜蘭風光怡人，每逢節假日，觀光人潮絡繹不絕，加上近年為改善宜蘭塞車問題，政府推出不少建設，包括國道5號銜接蘇花改公路計畫、台二庚線延伸案、宜蘭至羅東鐵路高架計畫、宜蘭高鐵站等，再加上新青安催化，現在除在地自住客群，也有不少大台北通勤族、退休族到宜蘭買房置產，使得區域房市交易量能快速成長。

俞俊男表示，宜蘭房市以宜蘭市、羅東鎮交易最為熱絡，兩地生活機能強，又有利多題材加持，前者有宜蘭科學園區和高鐵題材，後者是宜蘭的第二行政中心。

目前這兩個區域也是建商推案量較大的熱區，區域新建案成交普遍都在3字頭上下，部分建案已經到4字頭。至於中古屋方面，由於中古屋受營建成本上漲的影響相對較小，房價平穩，目前普遍落在2字頭上下。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，宜蘭房價基期低，加上宜蘭擁有臨近台北的地理優勢，從長線來看，隨著交通機能的持續完善，預計未來會有更多外縣市首購族，以及有退休需求、度假需求的購屋民眾到宜蘭置產，房市樂觀看待。

她表示，宜蘭高鐵站等交通建設目前尚未完全定案，待進度明朗後，對房市的助益效果會更顯著。