保瑞集團併購打天下 大咖都按讚

台灣生技業打國際盃，保瑞（6472）集團在董事長盛保熙帶領下，以持續併購模式一路做大做強，包括生技四大天王在內的趙宇天等都陸續跟他合作。這次保瑞透過換股結盟泰福（6541），顯示盛保熙的經營實力連潤泰集團總裁尹衍樑都按讚。

保瑞藥業成立至今18年，在國內製藥業算相對年輕的公司，但是保瑞成立以來已完成至少十次併購。值得留意的是，過去台灣人在美國學名藥市場的「四大天王」趙宇天、陳志明、許中強及許照惠，除了許照惠之外，另外三人都曾將廠房賣給保瑞或參與保瑞投資，保瑞的發展近幾年早已獲製藥界天王級的認同。

泰福董事長陳林正說，與保瑞結盟一共談了七、八個月，他曾帶著盛保熙去見泰福最大股東、潤泰集團總裁尹衍樑，尹衍樑並設宴與盛保熙共進晚餐，對於保瑞能與泰福合作，尹衍樑非常認同保瑞近幾年在CDMO領域打造的生產基礎及銷售實力，可與泰福在大分子藥物的現有實力強強合作。

尹衍樑認為，自己的潤泰集團過去並沒有專屬的生技團隊，所以對投資的生技公司一向支持專業經理人的決策，做為泰福背後的股東，他很歡迎保瑞加入，成為泰福第一大股東。

保瑞與泰福的結緣，另一位重要推手是泰福創辦人趙宇天，2022年5月趙宇天曾與保瑞藥業及台新健康基金三方共同成立保瑞生技，並拿下伊甸生醫CDMO在台資產。

盛保熙在2018年併購美國Impax旗下益邦製藥時，也是透過趙宇天推薦。